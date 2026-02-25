Два жилых дома рухнули в Стамбуле

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие СМИ сообщают об обрушении двух домов в центре Стамбула. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

В центре Стамбула 22 марта обрушились два жилых дома. Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.

Инцидент случился в районе Фатих. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

"Два жилых дома обрушились в районе Фатих. Начата поисково-спасательная операция, но точных данных о том, сколько человек под завалами, нет"

– телеканал AHaber

Согласно предварительным данным, дома могли рухнуть из-за утечки газа. В качестве еще одной версии случившегося называются некачественные материалы, которые использовались при строительстве зданий.

