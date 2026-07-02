Вестник Кавказа

Армения заработала на воздушном транзите Азербайджана 430 тыс евро

Армения заработала на воздушном транзите Азербайджана 430 тыс евро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За использование воздушного пространства Армении в прошлом году Азербайджан выплатил свыше 430 тыс евро. Платежи осуществлены согласно установленной процедуре.

За 2025 год Азербайджан заплатил за возможность осуществления полетов через территорию Армении 434 316 евро, следует из сообщения Комитета гражданской авиации Армении.

"Платежи были осуществлены через центральный офис организации "Евроконтроль" (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) в соответствии с установленной процедурой"

– сообщение Комитета

Оплата поступила компании "Армаэронавигация" (ARMATS), которая является государственным провайдером аэронавигационных услуг в Республике Армения.

Отметим, что рост числа рейсов AZAL через Армению и, как следствие, выплат Еревану за пользование армянским воздушным пространством растет из года в год: согласно официальной статистике, в 2023 году выплаты достигли 90 тыс евро, а в 2024 году составили порядка 150 тыс евро.

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