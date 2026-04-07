Турция призывает к строгому соблюдению перемирия между США и Ираном

Анкара настаивает на точном выполнении условий временного прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном для предотвращения новой эскалации на Ближнем Востоке.

В Турции считают необходимым строгое соблюдение условий временного перемирия между Соединенными Штатами и Ираном для недопущения новых конфликтов. Об этом на проходящем в Анкаре форуме по взаимодействию по линии НАТО заявил глава Минобороны страны Яшар Гюлер.

Турецкий министр обороны одобрил решение сторон приостановить вооруженный конфликт и выразил надежду, что данная мера позволит избежать катастрофы в регионе.

"С удовлетворением приветствую объявленное временное перемирие между США и Ираном, чтобы регион не столкнулся с еще большими бедствиями"

- Яшар Гюлер

Руководитель министерства обороны добавил, что договоренности о прекращении огня должны стать фундаментом для долгосрочного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Гюлер прямо указал, что Вашингтону и Тегерану необходимо неукоснительно соблюдать взятые на себя обязательства, чтобы окончательно остановить вооруженное противостояние в ближневосточном регионе.