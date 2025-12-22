История средневекового Кавказа: в склепе Гирети найдены сотни артефактов и древние ткани

Многопрофильная команда специалистов подвела итоги раскопок в ингушском башенном комплексе Гирети, где были обнаружены уникальные образцы культуры и быта.

В средневековом склепе на территории горного комплекса Ингушетии обнаружены останки захоронений, множество артефактов и образцов средневековых тканей. В раскопках участвовала междисциплинарная команда, состоящая из экспертов МГУ, каменщиков-реставраторов ингушской школы "Наследие", а также команда археологов из центра им Е.И. Крупнова, сообщает пресс-служба "Наследия".

Специалисты подвели итоги работ в одном из склепов средневекового башенного комплекса Гирети. Во время исследования 60 погребений было найдено более 200 предметов быта и культуры, а также древние ткани, чье наличие в некоторых захоронениях указывает на сложную конструкцию и многослойность костюмных ансамблей.

На данном этапе команда археологов, антропологов и реставраторов проводит первичную консервацию тканей для их сохранности и передачи находок на следующий этап лабораторных исследований. Будет изучена техника кроя, состав тканей и используемых красителей, а также будут изучены орнаменты. Данные действия позволят обеспечить наиболее точную датировку и выявить закономерности и особенности средневековых костюмов региона.

"Эти находки позволяют проследить развитие ремесленных и культурных традиций горной Ингушетии и внести серьезный вклад в изучение материального наследия Кавказа"

– генеральный директор школы "Наследие" Рамзан Султыгов