В ингушском Малгобеке построят крупный городской комплекс

Уже до конца будущего 2026 года в ингушском Малгобеке заработает крупный городской комплекс, в состав которого войдут жилые дома, гостиница и автовокзал – он станет элементом комплексного развития городской территории.

Власти Ингушетии запланировали в наступающем 2026 году строительство и ввод в эксплуатацию нового крупного многофункционального комплекса в Малгобеке – в него войдут не только жилые многоквартирные дома, но и современный автовокзал и гостиница, сообщили в администрации Малгобека.

"Многофункциональный комплекс построят на улице Осканова. Проект объединяет сразу несколько ключевых для города объектов - жилые дома, современный автовокзал и гостиницу. Он не только расширит жилой фонд, но и дать импульс обновлению городской инфраструктуры"

- мэрия Малгобека

Особое внимание при создании комплекса будет уделено автовокзалу, который станет современным пересадочным узлом, повысит комфорт и безопасность пассажирских перевозок, а также разгрузит городские транспортные потоки, передает "Интерфакс".

Новый автовокзал заменит старую городскую автостанцию, которая морально устарела и не соответствовала требованиям, на ее месте возведут стоянку у строящейся здесь мечети.

Уже разработан дизайн-проект новой автостанции, который согласован со всеми структурами.

Завершить строительство планируется уже в конце 2026 года.