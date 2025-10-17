В Каспийске к лету заработает новый корпус отеля AZIMUT

Крупная российская сеть отелей AZIMUT Hotels к лету 2026 года откроет новый корпус курортного отеля в дагестанском Каспийске: он войдет в состав курортного комплекса AZIMUT Парк Отель Каспийск и рассчитан на 162 номера.

Крупнейшая российская гостиничная сеть AZIMUT Hotels продолжает расширять возможности для путешественников уже к летнему сезону 2026 года откроется новый корпус отеля AZIMUT в Каспийске, говорится в сообщении пресс-службы AZIMUT Hotels, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Новый гостиничный корпус категории 4*+ войдет в состав курортного комплекса AZIMUT Парк Отель Каспийск, он рассчитан на 162 номера и расположен на первой береговой линии Каспийского моря. Отель предложит гостям различные категории номеров - от стильных стандартов до семейных апартаментов с двумя спальнями и панорамными видами на море.

"Каспийск – популярное направление для летнего отдыха у россиян за счет своего расположения, мягкого климата и возможности совместить пляжный отдых с посещением различных достопримечательностей"

- генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский

В состав нового корпуса отеля войдут современный конференц-зал и стильный лобби-бар, а на его территории раскинется многофункциональный комплекс с крытым бассейном, спа-зоной и фитобаром.

В здании уже идут внутренние отделочные и электромонтажные работы, они завершатся весной 2026 года.