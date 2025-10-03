В Дербенте стартовало строительство нового дагестанского отеля Azimut

Строители начали возводить в древнем дагестанском Дербенте новый курортный отель сети Azimut Hotels, он обойдется в 3 млрд рублей, сообщил вице-мэр города Али Курбанов.
"В Дербенте началось строительство курортного отеля Azimut Hotels. Общий объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей"
- Али Курбанов
Будущий шестиэтажный гостиничный комплекс площадью более 12 тыс кв м предложит туристам и бизнесменам 180 номеров различных категорий, ресторан, конференц-залы, спа-зоны и бассейн, поведал чиновник, передает "Это Кавказ".
Новое средство размещения будет способствовать развитию экономики города и увеличению его туристической привлекательности, добаил вице-мэр.
Это уже второй объект сети Azimut Hotels в республике, первый, Azimut Парк Отель Каспийск 4, заработал в городе-спутнике дагестанской столицы в мае 2022 года, он расположен на первой линии у побережья Каспийского моря.