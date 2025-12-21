Новым тренером махачкалинского "Динамо" станет отечественный специалист

Руководство махачкалинского футбольного клуба "Динамо" хочет назначить на пост главного тренера команды отечественного специалиста. Об этом сообщил гендиректор динамовцев Шамиль Газизов.
"Наверное, мы все придерживаемся мнения, что должен быть отечественный специалист. Люди в клубе все-таки за отечественных специалистов. Постсоветское пространство входит в это число"
– Шамиль Газизов
Он подчеркнул, что иностранец команду с большой долей вероятности не возглавит, передает "Совспорт".
Ранее источники сообщали, что в число кандидатов на пост главного тренера "Динамо" Махачкала входят Вадим Евсеев, Игорь Черевченко и Горан Алексич.
Напомним, предыдущим тренером "Динамо" Хасанби Биджиев. Он тренировал команду с февраля 2024 по декабрь 2025 года.
Турнирная таблица
Первую часть сезона махачкалинское "Динамо" завершило на 13-й строчке в чемпионате России. По итогам 18 туров команда из Дагестана набрала 15 очков.