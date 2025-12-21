Вестник Кавказа

Новым тренером махачкалинского "Динамо" станет отечественный специалист

© Фото: сайт махачкалинского футбольного клуба “Динамо“
Махачкалинское "Динамо" продолжает поиски главного тренера. С большой долей вероятности команду возглавит специалист из стран постсоветского пространства.

Руководство махачкалинского футбольного клуба "Динамо" хочет назначить на пост главного тренера команды отечественного специалиста. Об этом сообщил гендиректор динамовцев Шамиль Газизов.

"Наверное, мы все придерживаемся мнения, что должен быть отечественный специалист. Люди в клубе все-таки за отечественных специалистов. Постсоветское пространство входит в это число"

– Шамиль Газизов

Он подчеркнул, что иностранец команду с большой долей вероятности не возглавит, передает "Совспорт".

Ранее источники сообщали, что в число кандидатов на пост главного тренера "Динамо" Махачкала входят Вадим Евсеев, Игорь Черевченко и Горан Алексич.

Напомним, предыдущим тренером "Динамо" Хасанби Биджиев. Он тренировал команду с февраля 2024 по декабрь 2025 года.

Турнирная таблица

Первую часть сезона махачкалинское "Динамо" завершило на 13-й строчке в чемпионате России. По итогам 18 туров команда из Дагестана набрала 15 очков.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
730 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.