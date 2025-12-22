Вестник Кавказа

Доступ детей к неподходящей информации хотят ограничить в Иране

Руки на клавиатуре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана собираются ограничить доступ несовершеннолетних к неподходящему контенту. Для этого разрабатывается специальная система подтверждения возраста в цифровой среде.

В Иране разрабатывается система подтверждения возраста в цифровом пространстве. Об этом рассказала дочь президента страны Захра Пезешкиан, выступая на международной конференции в Баку, которая посвящена защите детей в цифровой среде.

Она отметила, что данная система должна помочь ограничить доступ несовершеннолетних к информации, которая не соответствует их возрасту.

"В рамках новых мер планируется внедрение системы подтверждения возраста для предотвращения доступа несовершеннолетних к неподходящему контенту"

– Захра Пезешкиан

Кроме того, она добавила, что у родителей появятся специальные программы мониторинга и средства контроля в целях повышения онлайн-безопасности детей.

690 просмотров

