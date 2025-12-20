Иран начал испытания модернизированных ракет

В ряде областей Ирана Вооруженные силы страны проводят испытания ракет, прошедших глубокую модернизацию – такие данные поступили из пяти городов, официальные лица происходящее пока не комментируют.

Армия Ирана начала проводить ракетные испытания.

"Наблюдения и информация от населения указывают на проведение ракетных испытаний в различных районах страны. Сообщения о ракетных испытаниях поступили из городов Хорремабад, Мехабад, Исфахан, Тегеран и Мешхед"

- иранские СМИ

Официальных комментариев ни от военных, ни от чиновников пока не поступало, однако есть мнение, что ракетные запуски проводятся для проверки модернизации ракетных носителей, , передает иранское информационное агентство Fars.

Напомним, ранее мы писали: глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна "больше, чем в прошлый раз" готова к возможным атакам по территории Ирана со стороны Израиля и США, отметив: власти страны не желают еще одной войны, но чтобы предотвратить войну, необходимо быть к ней готовым, и Иран к ней готов – он восстановил все, что получило ущерб во время последней агрессии.