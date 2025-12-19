Модернизация иранских ракет обеспокоила Израиль

Иранский оборонпром провел масштабную модернизацию ракетных систем, состоящих на вооружении армии Ирана – на это немедленно отреагировали израильские СМИ, выразив обеспокоенность этим фактом.

Иран проводит серьезное обновление своего ракетного потенциала – на это уже отреагировали израильские СМИ и радио Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ уже подтвердили тот факт, что процесс модернизации иранских систем вызывает тревогу, однако он не стал неожиданностью для израильской разведки, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

"Мотивация Ирана к совершенствованию своих ракетных технологий значительно возросла. Любое прямое столкновение в будущем не будет легким из-за возросшей эффективности иранского оружия"

- ЦАХАЛ

В военном руководстве Ирана напомнили, что главнокомандующий армией Ирана генерал-майор Сейед Абдул-Рахим Мусави недавно заявил, что один из приоритетов иранской армии - укрепление сил противовоздушной обороны.

Специалисты ВПК Ирана проделали огромную работу, внедрив в системы ПВО страны передовые научно-технические достижения, добавил генерал.