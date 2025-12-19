Аракчи: Иран готов к возможным новым атакам со стороны Израиля и США

Глава иранского МИД заявил, что страна "больше, чем в прошлый раз" готова к возможным атакам по территории Ирана со стороны Израиля и США.

Иран готов к тому, что атака со стороны Израиля и США может повториться, сообщил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

"Конечно, мы не отрицаем такую возможность, но мы полностью к этому готовы. Готовы даже больше, чем в прошлый раз. Это не значит, что мы желаем еще одной войны, это именно для того, чтобы предотвратить новую"

– Аббас Аракчи

Министр пояснил, что чтобы предотвратить войну, необходимо быть к ней готовым.

"И мы полностью готовы. Мы восстановили все, что получило ущерб во время последней агрессии"

– Аббас Аракчи

Соединенные Штаты и Израиль вольны повторить нападение на Иран, но "лучшего результата они не получат", добавил он в интервью телеканалу RT.

Ранее стало известно, что Иран произвел модернизацию ракетных систем, что вызвало в Израиле обеспокоенность в связи с тем, что любое новое столкновение "не будет легким из-за возросшей эффективности иранского оружия".