Посол США завершает свою дипломатическую миссию в Армении

Администрация президента США решила завершить миссию посла страны в Армении Кристины Квин. Она должна покинуть республику в течение ближайшего месяца.

Посол Соединенных Штатов в Армении Кристина Квин в скором времени завершит свою трехлетнюю дипломатическую миссию в республике. Соответствующую информацию подтвердили в американском посольстве в Ереване.

Квин входит в число 29 руководителей американских дипмиссий в других странах, которые получили уведомления от администрации президента Дональда Трампа о том, что срок их службы завершится в начале 2026 года.

Ожидается, что Квин покинет Ереван в середине января.

"США по-прежнему привержены партнерству с Арменией и рассчитывают на дальнейшее развитие стратегического партнерства между США и Арменией, а также на реализацию двусторонних соглашений, подписанных президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Николом Пашиняном на историческом мирном саммите в Вашингтоне 8 августа"

– американское посольство в Армении