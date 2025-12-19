СМИ: Совбез ООН проведет заседание по Ирану

Страны-члены Совета безопасности ООН соберутся в Нью-Йорке для обсуждения статуса резолюции по ядерной программе Исламской Республики Иран.

Совет безопасности ООН намеревается провести заседание в нью-йоркской штаб-квартире по вопросам, связанным с резолюцией 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, принятной в июле 2015 года. Об этом сообщают международные СМИ.

Созыв сессии был инициирован Великобританией, США Данией, Францией, Грецией и Южной Кореей, несмотря на активное выражение несогласия со стороны России, Китая и самого Ирана.

Проведение заседания начнется после представления доклада Генерального секретаря ООН в рамках последнего отчета о выполнении резолюции 2231. Выступление Антониу Гутерриша, согласно заявлениям СМИ, будет сфокусировано на представлении корреспонденции, полученной от стран-членов организации. Также будет освещен проведенный Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) мониторинг деятельности Ирана по реализации национальной ядерной программы.

Медиа ожидают, что сессия Совбеза станет площадкой разногласий двух сформировавшихся лагерей в вопросе правового статуса резолюции 2231, чей срок истек 18 октября 2025 года. Прекращение действия положений резолюции означает, что главный постоянный орган ООН потеряет мандат на рассмотрение ядерной программы Ирана.

С 22 по 26 декабря пройдет серия заседаний, в рамках которой произошел созыв сессии Совбеза по Ирану. На повестке дня находятся насущные вопросы общемировой повестки и локальной политики, как например кризисы в Мьянме и Судане. Также темами обсуждения станут аспекты безопасности на местном и глобальном уровнях.