Почему Иран остался без воды?

Непростое для Ирана лето 2025 года продолжается. Едва страна успела прийти в себя после войны с Израилем и атаки США, как на нее обрушилась новая беда: в Исламской республике не хватает воды, чтобы обеспечить нужды жителей и предприятия. Почему в Иране нет воды, чем это чревато и что намерены делать власти?

Экстремальная жара и засуха

18 июля на Иран обрушилась экстремальная жара, вынудившая местные власти к среде закрыть предприятия в 18 из 31 одной провинций страны, в том числе и в столице, Тегеране, чтобы сэкономить воду и электричество. В южных и юго-восточных регионах температура поднялась до +50 °С. Пресс-секретарь правительства, Фатима Мохаджерани, заявила, что закрытие предприятий, возможно, будет продлено, если критическая ситуация с водными ресурсами сохранится. В понедельник столбики термометров в Тегеране зафиксировали +40 °С.

Экстремальная жара сопровождается небывалой засухой. По информации тегеранской компания, занимающаяся водоснабжением, осадки в столице достигли 60-летнего минимума, а запасы воды в водохранилищах, которые обеспечивают столицу, упали до самого низкого уровня столетия. В настоящий момент они заполнены всего на 14%, и местным жителям рекомендуют качать воду самостоятельно на фоне перебоев с водоснабжением.

Водный кризис

В минувшее воскресенье президент Ирана, Масуд Пезешкиан предупредил, что водный кризис может оказаться куда сильнее, чем думают многие. Правительство призывает людей снизить потребление воды, одновременно с этим планируя раздачу питьевой воды в пластиковых бутылках, если перебои продолжатся: в некоторых районах Тегерана воды нет по 12 часов и больше. На прошлой неделе министр энергетики Ирана Аббас Алиабади сообщил, что страна ведет переговоры об импорте воды с Туркменистаном, Афганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном. По словам Пезешкиана, если немедленно не взяться за решение проблемы, то в будущем вариантов может и не остаться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Энергетический кризис

Помимо нехватки воды Иран столкнулся с энергетическим кризисом. В стране 55 плотин, которые обеспечивают электрогенерацию. На них приходится 15-20% вырабатываемой электроэнергии, кроме того, они также играют важную роль в восстановлении работы энергетических сетей после перебоев. Нынешняя засуха привела к проблемам в работе ГЭС, значительно снизив их мощности и спровоцировав отключения света по всей стране. Помимо засухи энергетический кризис усугубляет и тот факт, что энергетическая инфраструктура страны была повреждена во время 12-дневной войны с Израилем.

Почему в Иране проблемы с водой?

Сильнейшая засуха не единственная причина, по которой жители Ирана столкнулись с перебоями в водоснабжении и отключениями электроэнергии. Проблемы с водой особенно в летние жаркие месяцы Иран испытывает уже давно, однако в последнее десятилетие колоссальный масштаб бедствия стал наиболее очевиден. В основе иранского водного кризиса четыре основных причины:

падение уровня осадков на фоне глобального изменения климата

неумелое использование водных ресурсов

рост населения

чрезмерный забор грунтовых вод.

Еще одна сложность, с которой сталкивается Исламская Республика, недостаточное финансирование проектов по обновлению инфраструктуры.

Куда Иран тратит всю воду?

Почти вся вода в Иране, более 90% уходит на орошение сельскохозяйственных земель, которых в стране всего 12%. Эксперты давно говорят о том, что метод полива затоплением, которым пользуется страна, устарел и лишь ведёт к усугублению проблем с водой. Многочисленные плотины, которые массово строились, начиная с 1950х годов, усугубили ситуацию: они создавались с целью увеличить имеющиеся хранилища воды, но на фоне засухи последних лет свою функцию они не выполняют.

Вода для жителей страны берётся из подземных источников, однако из-за роста населения, урбанизации и развития промышленности уровень грунтовых вод тоже значительно упал, угрожая оставить Исламскую республику без важнейшего ресурса на земле.

К чему может привести водный кризис?

Помимо проблем с водоснабжением и электрогенерацией, падение уровня грунтовых вод, в частности, ведёт к проседанию почвы, нанося ущерб инфраструктуре и историческим памятникам. Али Бейтоллахи, старший советник Министерства окружающей страны Исламской Республики предупреждает, что в будущем ситуация будет только ухудшатся, при этом на сегодняшний день ни один город не представил план по решению проблем грунтовых вод.

На фоне сильнейших засух усиливаются пыльные буры, исчезают водно-болотные угодья, а опустынивание территории ускоряется, особенно на юго-западе и северо-западе страны. Озеро Урмия, в частности, самое большое в Иране и на всём Ближнем Востоке, уже практически высохло.

Как решить проблему?

22 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан признал масштабы проблемы, подчеркнув, что так называемое развитие, на самом деле, толкает страну к еще большим кризисам, в том числе водному, электрическому и энергетическому. Он раскритиковал госструктуры за неспособность обеспечить соблюдение экологических норм. По его словам, в последние десятилетия предпринимались попытки улучшить ситуацию с водой в стране, однако они не привели к серьёзным результатам. Пезешкиан призвал правительство принять срочные меры по решению водного кризиса в стране.

Чтобы устранить проблемы с водой, Ирану необходимо провести серьезные реформы, в том числе и в сельском хозяйстве, а также ужесточить правила забора и использования воды. Помимо этого, необходимо глубокое обновление существующей инфраструктуры водоснабжения по всей стране, а также осуществление новых, климатически обоснованных проектов. Если Ирану не удастся справиться с водным кризисом, внутренние проблемы могут спровоцировать дипломатические, в частности, с соседними Ираком, Афганистаном и Турцией, с которыми Исламская Республика делит реки и подземные воды.