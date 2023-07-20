Вестник Кавказа

Летняя засуха взвинтит цены на подсолнечное масло

Летняя засуха взвинтит цены на подсолнечное масло
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кубанские аграрии уже строят пессимистичные прогнозы по ценам на один из самых популярных продуктов питания – подсолнечному маслу, на которых скажется засуха минувшего лета, основательно потрепавшая урожай подсолнуха.

Российских домохозяек ждет неприятная новость – скорее всего, после сбора урожая довольно ощутимо подорожает подсолнечное масло – популярный продукт аграриев Краснодарского края, без которого не обходится ни одно блюдо в домах россиян, сообщили в краевом Минсельхозе, пишет "КП-Кубань".

Виной всему – жара, обрушившаяся на поля популярной культуры. Досталось не только подсолнухам - минувшим летом серьезно пострадали кукуруза и сахарная свекла, однако прогнозы по этим культурам менее пессимистичные.

Между тем прогноз урожая по семечкам обещает его снижение на 50%, урожая кукурузы – еще больше. Закупочные цены на подсолнечник уже выросли на 40% по сравнению с прошлогодними, а значит – масло нового урожая будет дороже как минимум в полтора раза, поскольку очень значителен его экспорт на внешние рынки.

Цены на кукурузу пока держатся, однако ее урожайность может оказаться самой низкой за прошедшие годы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То же возможно и с сахаром, и с соей.

Уборка урожая еще не окончена, впрочем Кубань без подсолнечного масла и сахара не останется, а вот российский рынок может ощутить их нехватку, добавили в краевом Минсельхозе.

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