"Отелло" назвал самые популярные горнолыжные курорты России

Россияне чаще всего бронируют курорты Сочи, говорится в исследовании сервиса "Отелло". Самым доступным курортом оказалась "Гора Соболиная" (Байкальск), а самым дорогим – "Красная Поляна".

Горнолыжные курорты Сочи имеют наибольшую популярность у россиян, сообщает сервис для бронирования отелей и апартаментов "Отелло" в проведенном исследовании.

Наиболее популярным курортом среди горнолыжников в России эксперты назвали "Красную Поляну". В лидеры также входят "Роза Хутор" (2-е место), "Газпром" (3-е место) и "Архыз" (5-е место), а замыкают представленный топ-10 "Эльбрус" и "Гора Соболиная" (9-е и 10-е места).

"Отелло" также оценил стоимость бронирования за ночь, определив, что проживание на курортах "Красная Поляна" (17,8 тыс рублей), "Газпром" (16,6 тыс рублей) и "Роза Хутор" (14 тыс рублей) будет наиболее финансово затратным. Самым доступным курортом был назван "Гора Соболиная", расположенный на склонах хребта Хамар-Дабан в черте города Байкальск. Бюджет на проживание в сутки не превысит 4 тыс рублей.