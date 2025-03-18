Местия зимой: горнолыжный курорт, сванские башни и транспорт

Местия - это одно из лучших мест для зимней поездки в горы Грузии. Однако зимняя поездка в Сванетию требует тщательного планирования. Расскажем, когда лучше ехать в Местию зимой, как добраться до Местии зимой на автомобиле или общественным транспортом, а также чем заняться и что посмотреть.

Среди высокогорных регионов Грузии Сванетия занимает особое положение, зимой туристический сезон здесь продолжается. В отличие от Тушети, Хевсурети, Рачи или Казбеги, где жизнь затихает еще осенью, кафе и отели Местии с конца декабря по март снова переживают период наплыва туристов. В конце этой недели стартует горнолыжный сезон на одном из двух горнолыжных курортов Сванетии.

Когда лучше ехать в Местию зимой?

Снег в Сванетии начинает выпадать уже в октябре, но горнолыжный сезон обычно начинается лишь в конце декабря и длится до середины апреля. В этом году канатная дорога на горнолыжном курорте Хацвали запустятся 27 декабря, а на Тетнулди - 4 января 2026 года. Ожидается, что сезон продлится до 21 марта 2026 года, но будет зависеть от погодных условий.

Для наилучших условий лучше всего посещать Местию в промежуток между февралем и серединой марта. В это время меньше наплыв катающихся по сравнению с новогодними праздниками в январе, и больше предложений по жилью. Кроме того, в середине февраля в Местии проходит сванский праздник поминовения предков Лампроба.

При этом нужно быть готовым, что в феврале в горах Сванетии очень холодно - ночью температура может опускаться до -25 °C, поэтому необходимо одеваться соответствующим образом. Если не хочется мерзнуть, возможно, стоит рассмотреть поездку в Местию ближе к концу зимнего сезона, то есть в марте. Информацию о работе подъемников и трасс Тетнульди и Хацвали можно увидеть здесь. (https://status.mta.ski/en/svaneti/hatsvali).

© Фото: 自由馴鹿 (ZiYouXunLu)/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Как добраться до Местии зимой на автомобиле?

Автомобильная дорога в Местию, проходящая через Зугдиди, открыта круглый год, включая зимние месяцы. Поездка из Зугдиди в Местию зимой занимает около 4 часов. И хотя автомобиль с полным приводом не обязателен на этой дороге, необходим опыт вождения в зимних условиях. Использование зимней резины на этой дороге обязательно с начала декабря по 1 марта. Дорога "Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили" местами повреждена в результате оползней. Ее периодически чистят от снега и льда, но все равно нужно быть очень осторожным во время самостоятельных поездок в Сванетию. Необходимо следить за погодными условиями и заранее проверять, не перекрыли ли какие-либо участки дороги.

Альтернативный маршрут через Лентехи, который соединяет Ушгули и Кутаиси, зимой закрыт из-за высокого риска схода лавин. Эта дорога откроется примерно в конце мая. Дорога из Местии в Ушгули зимой также открыта, но периодически при сильном снегопаде ее перекрывают.

У нижней станции канатной дороги на курорте Хацвали парковочных мест немного, намного больше их в Тетнульди.

Как добраться до Местии зимой общественным транспортом?

Маршрутки между Зугдиди и Местией зимой продолжают ходить, но при сильном снегопаде их отправляется меньше, либо вовсе отменяют.

Также можно долететь до Местии из аэропорта Натахтари (недалеко от Тбилиси, 90 лари) или Кутаиси (50 лари) рейсами авиакомпании Vanilla Sky. Но билеты быстро заканчиваются, а зимой рейсы периодически отменяют из-за плохой видимости. Поскольку погодные условия сложно предугадать с точностью, в случае отмены рейса авиакомпания уведомляет лишь утром в день вылета с добавлением пассажиров в лист ожидания на следующий доступный рейс. Также можно заказать для поездки в Местию частный трансфер (из Тбилиси - от 550 лари, из Кутаиси и Батуми - до 400 лари).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что еще нужно знать перед поездкой в Местию зимой?

Взять напрокат горнолыжное снаряжение можно прямо в Местии. На один день аренда комплекта (лыжи, ботинки, палки и шлема) будет стоить в среднем около 50 лари с человека. В залог обычно оставляют документы или депозит. При оплате принимают наличные и карты;

Зимой в Местии тротуары могут быть очень скользкие, поэтому обувь лучше выбирать с грубой подошвой. От Местии до нижней станции канатки Хацвали идти довольно далеко (около получаса), со снаряжением это делать неудобно. От площади или автовокзала Местии до подъемника и обратно можно доехать на такси за 10 лари в одну сторону;

В Местии есть супермаркеты, аптеки, кафе, больница, банки и банкоматы, включая Bank of Georgia и TBC, а также отделение Basisbank с обменником. Большинство отелей, музеев и кафе принимают только наличку;

В Сванетии зимой можно столкнуться с кратковременными отключениями электричества. В таком случае канатные дороги перестают работать. Но у курортов есть резервные генераторы, чтобы спустить людей в случае отключения;

В Местии и окрестностях мобильная связь ловит хорошо, особенно у крупнейшего мобильного оператора страны Magti.

Чем заняться в Местии зимой и что посмотреть?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Покататься на лыжах или сноуборде на курорте Хацвали

В окрестностях Местии есть два зимних курорта: Хацвали и Тетнульди (37 км трасс и 14 подъемников). Причем Хацвали подходит для начинающих лыжников и сноубордистов, к тому же здесь гораздо меньше людей, чем в Гудаури или Бакуриани.

Нижняя станция подъемника Хацвали находится в пешей доступности от центра Местии. Хацвали располагает семью трассами. Более простые 3 трассы расположены в районе средней станции, до которой можно добраться либо по дороге, либо на кресельном подъемнике. До верхней станции "Зурулди", расположенной на высоте 2345 метров, можно доехать на закрытой гондоле. Отсюда начинаются еще четыре трассы. Те, кто не катается, тоже могут прокатиться на канатке до "Зурулди" - самого высокогорного кафе Сванетии. А рядом со средней станцией подъемника поесть можно в Chill Inn Hatsvali.

Подъемники Хацвали работают с 11:00 до 16:45. Разовые бумажные билеты и пополняемые пластиковые карты можно приобрести в кассе рядом с нижней станцией подъемника. Цены начинаются от 25 лари за подъем до Зурулди и обратно (дневной ски-пасс стоит 50 лари, недельный - 268 лари, сезонный - 650 лари). Принимают как наличку, так и карты.

Фрирайд на Тетнульди для продвинутых лыжников

Тетнульди - это самый визуально впечатляющий горнолыжный курорт Грузии. Он расположен среди величественных скалистых пиков Большого Кавказа. Трассы здесь ухоженные и просторные, а катающихся обычно мало. Но в отличие от Хацвали, этот курорт находится выше границы леса. Тетнулди популярен в основном у фрирайдеров.

Один из четырех подъемников на Тетнульди - единственный в Грузии, который поднимается выше 3 тысяч метров. Как и на Хацвали, здесь есть кафе на средней станции канатной дороги, откуда можно пересесть на два закрытых кресельных подъемника, которые идут дальше вверх по горе Тетнульди.

Первая станция канатки Тетнульди расположена недалеко от перевала Угвири, на дороге между Местией и Ушгули. Добраться туда можно на своей машине или такси. Около нее есть парковка и несколько кафе. Тетнульди открыт ежедневно с 10:00 до 16:00, цены такие же, как на Хацвали, касса находится рядом с нижней станцией.

Прогуляться на снегоступах

Хотя такие популярные однодневные маршруты, как к леднику Чалаади и к озерам Корульди, зимой недоступны, на снегоступах можно погулять в окрестностях Хацвали. На верхней станции подъемника есть красивый буковый лес и тропа, ведущая к местам на хребте Зурулди, откуда открываются красивые виды. Также на снегоступах можно пройти часть трека от Местии до Ушгули. Такие прогулки лучше осуществлять с одним из местных гидов.

© Фото: Johnjptraynor/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Покататься на санях с самоедами

По сравнению с Бакуриани и Гудаури, выбор других зимних развлечений в Местии ограничен. Здесь нет катков и тюбинга, но можно покататься на санях, запряженных самоедами. Поездка на санях продолжительностью около 10 минут обойдется в 50 лари, за 30 лари можно поиграть с собаками и сделать фотографии.

Зайти в сванский историко-этнографический музей

Расположенный недалеко от Хацвали историко-этнографический музей рассказывает о сванской культуре, быте и оружии. Здесь также есть коллекция икон и религиозных предметов, собранных из церквей по всей Сванетии. Зимой перед музеем обычно устраивают фотовыставку, которую можно посмотреть бесплатно. В музее есть сувенирный магазин и зона отдыха. Посещение стоит 20 лари (580 рублей).

Подняться на сванскую башню

В Местии сохранилось много средневековых каменных башен. В некоторых из них даже есть частные мини-музеи. Одна из самых популярных башен принадлежит семье Ратиани. Ее высота составляет 28 метров, можно подняться на самый верх по лестнице и выйти на крышу. Цена экскурсии - 15 лари. Зимой башня открыта с 10:00 до 22:00.