Из крупных городов Грузии в Сванетию: как добраться в Местиа в 2025 году

Местиа - это центральный город Верхней Сванетии. Расскажем, как добраться в Местиа и Ушгули, расположенные в Сванетии, из Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси и Батуми в 2025 году, в том числе на автомобиле, маршрутке, групповом трансфере или самолете, а также что нужно знать о транспорте в Сванетии.

Сванетия - горный регион, расположенный на северо-западе Грузии, известен старинными башнями, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце прошлого года отремонтировали дорогу из Кутаиси в Ушгули и Местиа через Лентехи, так что теперь у путешественников есть альтернативный вариант маршрута до Сванети. Но уже с этого лета в Грузии уже нельзя будет пользоваться маршрутками для проезда на дальние расстояния, в том числе в Сванетию.

Что нужно знать о транспорте в Сванетии в 2025 году?

Наиболее используемая автомобильная дорога в Местиа "Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили" идет от Зугдиди вдоль реки Патара Энгури. Эта дорога полностью заасфальтирована, но местами повреждена из-за оползней. Еще одна дорога "Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили" подходит к Ушгули с востока, прежде чем слиться с другой дорогой до Места. Ее заасфальтировали только в конце 2024 года, но несколько участков без асфальта все равно остались. В том числе был заасфальтирован участок дороги между Местиа и Ушгули.

Таким образом, теперь есть два варианта маршрута до Местиа: через Зугдиди или Лентехи. Дорога через Зугдиди открыта круглый год, хотя зимой ее иногда приходится закрывать при риске схода лавин. Поскольку в Сванетии есть два горнолыжных курорта, состояние этой дороги поддерживается и зимой. А вот дорогу через Лентехи зимой не чистят. Летом 2025 года дорогу через Зугдиди могут закрыть на очередной ремонт, в таком случае общественный транспорт будет ходить через Лентехи.

Ночной поезд из Тбилиси в Зугдиди не ходит с 2020 года. На автомагистрали Рикоти, идущей с востока на запад страны, пока еще продолжаются дорожные работы. В прошлом году открылось несколько новых туннелей и объездных дорог, что сократило время в пути между Тбилиси и Кутаиси.

Дороги в Сванетии довольно ветреные с крутыми и узкими поворотами. Многие компании по прокату запрещают ездить на их автомобилях по дороге из Местиа в Ушгули и через Лентехи.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Сколько ехать до Местиа: время в пути и расстояние

Из Зугдиди в Местиа - 135 км, от 4 часов;

Из Кутаиси в Местиа через Зугдиди - 220 км, от 6 часов;

Из Кутаиси в Местиа через Лентехи - примерно 5,5 часов;

Из Батуми в Местиа через Зугдиди - 260 км, от 6,5 часов;

Из Тбилиси в Местиа через Зугдиди - 450 км, от 8 часов.

В случае ухудшения погодных условий или пробок время в пути увеличится на 10-30%.

Как добраться из Зугдиди в Местиа?

В несезон, когда нет прямых маршруток из Тбилиси, Батуми и Кутаиси, добираться в Местиа приходится с пересадкой в Зугдиди. Из-за большого расстояния и утомительного характера поездки многие путешественники предпочитают останавливаться в Зугдиди на ночь и утром продолжать путь.

Маршрутка: 30-40 лари с человека, 4-5 часов в пути;

Совместное такси: примерно 45-50 лари с человека, 3,5-4 часа в пути.

Маршрутка из Зугдиди в Местиа

Маршрутки из Зугдиди обычно отправляются утром между 10:00 и 12:00 часами и около 15:00, когда прибывает дневной поезд из Тбилиси. Утром водители отправляются с автобусной остановки возле рынка Зугдиди. А в 14:00-15:00 маршрутка уходит от железнодорожной станции. Обычно водители ждут, пока не наберется полный салон. С апреля по декабрь маршрутки точно есть, а с января по март это зависит от погодных условий. Стоимость проезда составляет от 30 до 40 лари в зависимости от водителя и сезона.

Совместное такси из Зугдиди в Местиа

Водители общих такси в Зугдиди обычно ждут около автобусной остановки или напротив железнодорожной станции. Стоимость такой поездки составляет 45-50 лари за место или 180-200 лари за всю машину.

Как добраться из Тбилиси в Местиа?

Прямая маршрутка: 50 лари, 8-9 часов;

Прямой автобус: 50 лари, 10 часов;

Поезд + маршрутка или такси через Зугдиди: около 70 лари, 10 часов;

Автобус + маршрутка или такси через Зугдиди: около 90 лари, 10 часов;

Частный трансфер: от 550 лари; 8 часов;

Самолет: около 90 лари, около часа.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Прямая маршрутка из Тбилиси в Местиа

Маршрутки отправляются в Местиа в 7 утра из разных точек Тбилиси, в том числе с автостоянки возле Вокзальной площади и автовокзала Навтлуги возле метро Самгори. Но в июне 2025 года вступят в силу новые правила, запрещающие маршруткам перевозить пассажиров на расстояния более 150 км.

Прямой автобус из Тбилиси в Местиа

Прошлым летом запустили новое автобусное направление с автовокзала Навтлуги в Местиа. Эти автобусы больше и удобнее маршруток, есть где разместить багаж. Предусмотрено 3-4 короткие остановки. Автобус отправляется из Тбилиси по средам и пятницам в 7 утра, а из Местиа - по понедельникам, вторникам и четвергам в 8 утра.

Поезд + маршрутка в Местиа через Зугдиди

На данный момент из Тбилиси отправляется только один поезд около 8:20 утра, который прибывает в Зугдиди после 14:00. Зимой поезд идет на час дольше, около 7 часов. В сезон найти маршрутку или такси до Местиа не составляет проблемы. Билеты на поезд до Зугдиди начинаются от 16 лари за второй класс и 28 лари - за первый класс, купить билеты можно за 3 недели.

Ночной автобус или маршрутка в Местиа через Зугдиди

На автобусе OmniBus, который уходит в полночь и приходит в 6 утра, также можно доехать до Зугдиди от тбилисского автовокзала Ортачала. Цена проезда - 30 лари, бронь билетов возможна онлайн. У OmniBus также есть дневной автобус из Тбилиси, который приходит в Местиа в 18:00. Маршрутки до Зугдиди отправляются с тбилисского Дидубе в течение дня, примерно с 8 утра до 19:00. Проезд стоит около 35 лари, идет маршрутка 5-6 часов. Общее такси до Зугдиди от тбилисского Дидубе идет меньше и стоит около 70 лари за место.

Частный трансфер из Тбилиси в Местиа

Частный трансфер - это самый дорогой, но достаточно комфортный вариант, к которому можно добавить любые остановки для осмотра интересных мест по пути. За машину целиком цена составляет в среднем от 550 лари за машину, на четверых человек это будет примерно по 137 лари. Время в пути около 8 часов за вычетом остановок.

Самолет из Тбилиси в Местиа

Из Тбилиси в Местиа можно долететь на самолете авиакомпании Vanilla Sky круглый год, но зимой рейсов мало. Это не слишком надежный вариант, так как из-за погодных условий рейсы довольно часто отменяют. Цены начинаются от 90 лари, а время в пути составляет менее часа. Вылет производится с аэродрома Натахтари, расположенного в получасе от Тбилиси.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Кутаиси в Местиа?

Прямая маршрутка или с пересадкой в Зугдиди: 40-50 лари, 6-6,5 часов;

Совместный трансфер: 80 лари, 6 часов;

Частный трансфер: около 350 лари, 5,5 часов.

Маршрутка из Кутаиси в Местиа

В сезон прямая маршрутка до Местиа выходит каждое утро с 8:00 до 10:00 с центрального автовокзала Кутаиси. Стоимость проезда составляет от 40 лари, а время в пути варьируется от 6 до 6,5 часов. Маршрутки из Кутаиси в Зугдиди отправляются как минимум каждый час с 7 утра до 18:00 с той же автобусной остановки. Стоимость проезда составляет около 10 лари, а время в пути - 2,5-3 часа.

Совместный трансфер из Кутаиси в Местиа

Из Кутаиси в Местиа ходят групповые трансферы туркомпании Budget Georgia. С мая по октябрь они отправляются каждый день, а с ноября по апрель - по пятницам. Цена составляет 80 лари с человека. Время в пути составляет 6 часов с перерывом на обед.

Частный трансфер из Кутаиси в Местиа

Прямой трансфер из Кутаиси будет стоить от 400 лари за машину. Путь займет около 5,5 часов, если не считать остановки. Кроме того, в Местиа есть как минимум один рейс в неделю из Кутаиси с Vanilla Sky.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Батуми в Местиа?

Маршрутка через Зугдиди: около 65 лари, 6,5-7 часов;

Совместный трансфер: 80 лари, 6,5 часов;

Частный трансфер: около 450 лари, 5,5 часов.

Маршрутка в Местиа из Батуми

Из Батуми в Местиа на общественном транспорте можно добраться через Зугдиди. Такие маршрутки отправляются с междугороднего автовокзала в Батуми примерно с 9-10 утра. Стоимость проезда в Зугдиди составляет 18-25 лари в зависимости от времени года, а дорога до Зугдиди занимает 2,5-3 часа.

Совместный трансфер из Батуми в Местиа

Туркомпания Budget Georgia осуществляет трансферы в Местиа из центра Батуми и аэропорта Батуми. Сервис доступен каждый день с мая по октябрь, а в остальные месяцы - по пятницам. Стоимость за человека составляет 80 лари, а время в пути - 6,5 часов с перерывом на обед.

Частный трансфер из Батуми в Местиа

Стоимость частного трансфера в Местиа из Батуми начинается в среднем от 450 лари за машину. Время в пути составляет 5,5 часов без учета остановок.