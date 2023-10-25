Как посетить Ушгули - самое высокогорное поселение Грузии?

Верхняя Сванетия притягивает туристов захватывающими горными пейзажами, потрясающей природой и интересными трекинговыми тропами. Одним из самых живописных мест для посещения в Сванетии считается горная община Ушгули. Расскажем, где находится Ушгули и на какой высоте, почему это место стоит посетить, когда ехать, как туда добраться и что там посмотреть.

Маршрут самого популярного многодневного похода в Верхней Сванетии тянется из Местии в Ушгули, но посетить высокогорную сванскую общину можно и в рамках одного дня.

Почему стоит посетить Ушгули?

Ушгули наиболее популярен у туристов из-за своего выдающегося расположения - это самое высокогорное поселение страны, где проживают постоянно, и одно из самых высоких в Европе. Община стоит на высоте более чем 2200 метров над уровнем моря. Благодаря архитектурно-историческим памятникам, в том числе сванским башням Ушгули, Верхняя Сванетия вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Где находится Ушгули?

Ушгули - это не село, а целая сванская община на северо-западе Грузии, состоящая из пяти небольших горных деревень, расположенных в Верхней Сванетии. Обшина относится к Местийскому муниципалитету края Самегрело-Верхняя Сванетия. Около этих мест проходит Главный Кавказский хребет, отделяющий Грузию от Кабардино-Балкарии.

Тбилиси находится почти в 400 км к югу от Ушгули, до Батуми от общины намного ближе - 270 км. От Кутаиси Ушгули отделяют 160 км, а от Зугдиди - 180 км. От ближайшего крупного города Местии до Ушгули - 46,5 км, что почти в три раза больше, чем от сванской общины до российской границы.

Когда лучше ехать в Ушгули?

Лучшее время для посещения Ушгули - месяцы с середины июня по сентябрь. В этот период погода обычно благоприятная, с минимальным количеством осадков. Благодаря огромной высоте в Ушгули совсем не так жарко, как в крупных равнинных городах Грузии. Следует отметить, что зимой Ушгули часто отрезан от остального мира из-за обильных снегопадов, поэтому в период с ноября по май, в отличие от Местии, ехать сюда не стоит. Ситуация в октябре бывает разная, но на первую половину месяца в этом году прогноз благоприятный.

Как добраться в Ушгули из Тбилиси и Батуми?

Чтобы добраться до Ушгули, путь в любом случае лежит через Местию - крупнейший город Верхней Сванетии. В Местии можно приехать из Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Зугдиди. Из Тбилиси и Кутаиси можно прилететь на самолете, из всех городов доступны туристические групповые поездки, прямые маршрутки, а также трансферы и такси.

Как добраться из Местии в Ушгули?

Пешком самостоятельно или с туристической группой. По обозначенной пешеходной тропе от Местии до Ушгули поход с остановками занимает около четырех дней, его протяженность 56 км. Маршрут проходит не вдоль дороге, а по специальной тропе через другие красивые села - Цалдаши или Жабеши, далее Адиши, а потом Ипрали.

На трансфере. В Местии водители дожидаются пассажиров на площади, поездка туда-обратно стоит 50 лари (1700 рублей). Поездка из Местии до Ушгули занимает примерно 1,5 часа и начинается в 10 утра. Возвращаются в Местию машины примерно к 15:00. Такой вариант подойдет для непродолжительной прогулки по общине, по пути делается несколько остановок, в том числе у Башни Любви. Чтобы переночевать в Ушгули, можно договориться об обратном трансфере на следующий день (вперед за обратную дорогу лучше не платить). Есть и просто таксисты, которые возят в села Ушгули, но ценник у них обычно больше.

На собственном или арендованном автомобиле в Ушгули стоит ехать только в летнее время (теперь подойдет даже легковая машина), дорогу в этом году перестроили, но к следующему сезону из-за стихии она может снова прийти в негодность. По общине передвигаться вполне комфортно пешком, поскольку вся территория довольно компактна. Ушгули можно посетить как в качестве однодневной поездки из Местии, так и остановиться на ночь в одном из гостевых домов.

Что посмотреть в Ушгули?

Сванские башни . Первоначально построенные как сторожевые укрепления, сванские башни IX-XII веков также использовались в качестве жилых помещений. На территории общины можно увидеть много таких башен.

. Первоначально построенные как сторожевые укрепления, сванские башни IX-XII веков также использовались в качестве жилых помещений. На территории общины можно увидеть много таких башен. Летний замок Царицы Тамары в селе Чажаши . Настоящее название этого места - Верхний Чажашский замок, но по легенде он принадлежал знаменитой грузинской царице Тамаре. С расположенных на холме руин замка открывается прекрасный вид на села Ушгули. Из Жибиани до него добираться минут 15. Рядом находится и Нижний Чажашский замок.

. Настоящее название этого места - Верхний Чажашский замок, но по легенде он принадлежал знаменитой грузинской царице Тамаре. С расположенных на холме руин замка открывается прекрасный вид на села Ушгули. Из Жибиани до него добираться минут 15. Рядом находится и Нижний Чажашский замок. Церковь Ламария в селе Жибиани. Одна из самых знаковых достопримечательностей Ушгули - это церковь Успения Богоматери IX-X века, расположенная на фоне заснеженных вершин пятитысячника Шхара. Ламария - это имя, данное Богоматери сванами. В церкви сохранились оригинальные фрески. Этнографический музей с коллекцией экспонатов, посвященных сванскому быту, расположен недалеко от церкви. Вход стоит 5-10 лари.

Начать можно с изучения Жибиани, а затем спуститься в Чвибиани, где сванских башен меньше, но есть прибрежные кафе. После него можно пройти в Чажаши, расположенный за холмом, где находится замок царицы Тамары, башни, церковь, а также еще один этнографический музей (вход 10 лари). Село Муркмели находится ниже всех остальных, здесь можно увидеть башни, посетить церковь Мацховари с фреской и просто насладиться живописными видами по пути. Прогулка от самой высокой деревни до самой низкой занимает всего полчаса.

Как дойти в Ушгули пешком?

Расстояние : 55-60 км

: 55-60 км Продолжительность : 4 дня

: 4 дня Самая высокая точка: перевал Чкундери - 2719 м

перевал Чкундери - 2719 м Размещение: в гостевых домах по пути

День 1: Местиа-Жабеши (16 км, 4-6 часов)

В первые 6 км похода тропа поднимается на высоту 1900 метров. По мере продвижения становится лучше видно гору Тетнулди. К селу Лахири, расположенному в долине, можно спуститься по высокой тропе с прекрасным видом на долину и сванские башни, либо по нижней тропе через другие поселения. От Лакхири нужно пройти еще 6 км через мост через реку мимо пастбищ и село Чвибиани до Жабеши.

День 2: Жабеши-Адиши (12 км, 5-6 часов)

Второй день похода из Местии в Ушгули самый короткий по расстоянию, но с самым резким подъемом в гору. Сначала будут 2-3 часа подъема, после чего встречается развилка и нужно снова выбрать между высокой и низкой тропой. Обе тропы в конечном итоге выводят на село Адиши.

День 3: Адиши-Ипрали (18,6 км, 6-8 часов)

Третий день самый длинный день как по расстоянию, так и по времени, но подъем менее напряженный. Первые 5 км следуют вдоль реки Адишчала обозначенной тропе вглубь долины. Примерно через 1,5 часа тропа поворачивает направо к реке, которую нужно пересечь. Если река полноводная, сделать это можно на лошади местных жителей за 20 лари. После реки начинается постепенный подъем к перевалу Чкундери на высоте 2655 м. По пути хорошо видно ледник Адиши. Дальше нужно спуститься с перевала в долину Халдещала. В долине дорога протяженностью 6,5 км ведет к селу Ипрали.

День 4: Ипрали-Ушгули (12,6 км, 3-5 часов)

От Ипрали нужно следовать по тропе вниз по склону 2,5 км до соседнего села, где проходит дорога, соединяющая Местию с Ушгули. Перед мостом нужно повернуть направо и идти по лесной тропе 7 км. В конце концов тропа соединяется с главной дорогой, по которой нужно идти еще 2 км в сторону Ушгули.

Какие маршруты в Ушгули рассчитаны на один день?

Те, кто хочет отправиться в короткий поход, могут пройти от Ушгули к Загарскому перевалу. По грунтовой дороге, с которой открывается вид на горы со всех сторон, идти примерно 2,5 часа в одну сторону (7,5 км). Сходить к леднику Шхары за один день тоже можно успеть, но маршрут сложнее.