Как посетить Сванетию самостоятельно: лучший маршрут на 3-5-7 дней

В Сванетии величественные пейзажи и разнообразные маршруты для треккинга сочетаются с интересными музеями и вкусной кухней. Расскажем, где находится Сванетия, когда туда можно ехать и стоит ли путешествовать на машине, какое состояние дорог в Сванетии, а также как составить маршрут по самым интересным местам этого горного региона Грузии.

Где находится Сванетия?

Сванетия - это историческая область в горах северо-западной Грузии, она делится на Верхнюю и Нижнюю (Земо и Квемо). Территориально эти две долины, разделенные Сванетским хребтом Большого Кавказа, относятся к территории разных административных областей: Земо - к Самегрело-Верхней Сванетии, а Квемо - к Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии. Если точнее, то Квемо-Сванети совпадает с территорией Местийского мунуципалитета, а Земо-Сванети - с Лентехским муниципалитетом. Высота над уровнем моря, на которой лежит Сванетия, меняется от примерно тысячи метров до 2500 метров.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше ехать в Сванетию?

В Местию можно приезжать в любом месяце, но для поездки на автомобиле выше в горы, особенно в Ушгули, стоит выбирать лето и осень, лучше всего промежуток с начала июля по середину октября. Дело в том, что высоко в горах весной часто бывают сильные дожди, поэтому возможны оползни, а зимой некоторые дороги полностью перекрыты.

Стоит ли ехать в Сванетию на машине?

Состояние автомобильных дорог в Сванетии очень сильно улучшилось за последние 2 года, теперь сюда смело можно ехать на собственном или арендованном автомобиле. Но за рулем все равно должен быть опытный водитель, поскольку дороги в Сванетии по-прежнему высокогорные, узкие и местами извилистые. Те, кто не уверен в своих навыках вождения, может приехать в Местию на общественном транспорте из любой точки Грузии, используя различные вариации маршруток, поездов, такси, трансферов и даже самолета. В сезон из Местии уехать дальше в горы тоже не проблема, от местного автовокзала отправляются трансферы.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Какое состояние дорог в Сванетии к началу октября 2024 года?

Участок Зугдиди - Местия (136 км - от 4 до 5 часов): состояние этой дороги к началу осени было довольно плохое, особенно около города Джвари, но здесь идет активный ремонт, поэтому на некоторых ее отрезках правая полоса перекрыта.

Участок Местия - Ушгули (46 км - 1,5 часа): к октябрю 2024 года это хорошая забетонированная дорога с несколькими гравийными участками.

Участок Ушгули - Лентехи (73 км - 2 часа): забетонированная дорога с несколькими незаконченными участками на выезде из Ушгули, также гравийные участки пока остались по обе стороны перевала Загари и между селами Бениери и Меле. Дорожные работы пока что продолжаются, завершение планируется к концу осени 2024 года.

Участок Лентехи - Кутаиси (90 км - 2 часа): нормальная асфальтированная дорога, на нескольких участках, где были оползни, идет ремонт.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как построить маршрут по Верхней и Нижней Сванетии?

Маршрут по Сванетии на 3 дня: ледник Чалаади или озера Корульди, Ушгули (ночь в Местии);

Маршрут по Сванетии на 5 дней: ледник и озера (ночь в Местии и Ушгули);

Маршрут по Сванетии на 7 дней: Кутаиси/Зугдиди и водопад Шдугра, ночь в Мазери, Хешкили и горнолыжный курорт Хацвали (ночь в Местии), ледник Чалаади (ночь в Местии), озера Корульди (ночь в Местии), Ушгули (ночь в Местии), Сасаши (ночь), Лентехи (ночь в Кутаиси).

Что посмотреть в Сванетии за 7 дней?

День 1: Зугдиди, Мазери и водопад Шдугра

Если ехать в Местию из Зугдиди, первую ночь можно провести в сванском селе Мазери, расположенном на высоте примерно 1610 метров над уровнем моря. Это самое высокорасположенное село в долине реки Долра. Село лежит в ущелье у подножия горы Ушба. Здесь есть гостиницы и несколько треккинговых маршрутов. По пути в Мазери можно остановиться у Ингурской ГЭС (потребуется купить билет), а также у нескольких водопадов, например водопада Сталина и Дельпак, расположенных недалеко от шоссе около Чвелетаны. Первую сванскую башню (джиха) можно увидеть уже после города Джвари. Для похода от Мазери до водопада Шдугра и обратно потребуется 5 часов (8 км). Для более короткой прогулки с видами на Ушбу можно дойти до кафе Hikers Inn (2 часа туда-обратно).

День 2: Местия, Хешкили и горнолыжный курорт Хацвали

Начать изучение Местии стоит с улицы Ушба, где хорошо можно рассмотреть сванские башни. Подняться можно на башню Нигуриани (6 лари, но вид лучше) или башню Хергиани (3 лари). Стоит посмотреть церковь Архангела в Ланчвали и дом-музей Маргиани. Дальше, вдоль реки Местиачала, лежит квартал Лагами - старейшая часть Местии с церковью X века и фресками XIII века. Неподалеку есть дом-музей альпиниста Михаила Хергиани, где также можно подняться на башню. Еще стоит подняться на канатной дороге в горы к горнолыжному курорту Хацвали (25 лари). Если есть время, можно пройти дальше на восток вдоль хребта Зурулди до холма Менташи, где расположены ретрансляционные вышки. Канатка работает до в 5 вечера, а если не успеть, пешком вниз идти целых 3 часа. Село Хешкили и качели находятся в 15 минутах езды от Местии по дороге.

День 3: ледник Чалаади

Если выбирать один маршрут для похода в Местии, то скорее всего это будет ледник Чалаади. Протяженность маршрута 2,6 км, пройти его можно за 2,5 часа (туда-обратно). Тропа к леднику начинается от моста Чали, чтобы добраться туда из города, нужно проехать мимо аэропорта Местии. Около самого ледника стоит быть осторожным и не заходить за знаки "стоп". В Местии еще можно зайти в музей истории и этнографии, посвященный сванской культуре.

День 4: озера Корульди

Озера Корульди - этой еще один популярный вариант однодневного похода из Местии. Поход к озерам более сложный, чем к леднику, придется подняться на 1400 метров, дорога туда-обратно займет 7 часов. Самая сложная часть прогулки - до смотровой площадки с крестом. Проехать можно и по дороге, но она очень ухабистая, вместо этого можно поехать на внедорожнике с одним из местных гидов (50 лари с человека или 250 лари за машину целиком). Вся поездка займет не больше 3 часов вместе со всеми остановками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День 5: Ушгули

Доехать до Ушгули из Местии можно всего за 1,5 часа, но по пути столько всего интересного, что на деле это может занять 5 часов. Села Жамуши, Лакхири, Жабеши, Чвабиани, перевал Угвири, Башня Любви (2 лари) - только часть мест, где можно остановиться. Ушгули состоит из пяти сел: Муркмели с церковью Мацховари, Чажаши с самым большим числом сванских башен, замками и музеем, Чвибиани, Жибиани с церковью Ламария и музеем, а также Ламджуриши).

День 6: Сасаши

От Ушгули до Кутаиси ехать 4 часа, но если есть время можно продолжить изучать села Ушгули и переночевать в селе Сасаши (Нижняя Сванетия), расположенном в 1,5 часах от Ушгули, там же находится курорт Муаши. На этот день можно оставить поход к замку царицы Тамары, если на треккинг к леднику Шхара не хватает времени. До руин замка можно добраться за 40 минут.

День 7: Сасаши в Кутаиси через Лентехи

На обратном пути в Кутаиси можно сделать остановку в Лентехи, можно посетить Цагери с замком Гвесо. На пути в Кутаиси лежит и Цхалтубо, а также пещера Прометея.