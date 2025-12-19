Вестник Кавказа

Дмитрий Медведев сегодня поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Дмитрий Медведев сегодня поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В послании он поздравил глава азербайджанского государства с днем рождения.

"Благодаря Вашим усилиям Азербайджанская Республика добилась ощутимых результатов в деле укрепления государственности и повышения социально-экономического благополучия населения"

– Дмитрий Медведев

Российский политик выразил надежду на дальнейшее развитие связей Москвы и Баку, в том числе по линии партий "Единая Россия" и "Ени Азербайджан", в интересах народов России и Азербайджана.

"Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего"

– Дмитрий Медведев

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
345 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.