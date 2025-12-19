Дмитрий Медведев сегодня поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
"Благодаря Вашим усилиям Азербайджанская Республика добилась ощутимых результатов в деле укрепления государственности и повышения социально-экономического благополучия населения"
– Дмитрий Медведев
Российский политик выразил надежду на дальнейшее развитие связей Москвы и Баку, в том числе по линии партий "Единая Россия" и "Ени Азербайджан", в интересах народов России и Азербайджана.
"Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего"
– Дмитрий Медведев