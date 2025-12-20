Президент Казахстана поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил сегодня поздравительное письмо в Баку, в котором поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения.
"Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания"
– Касым-Жомарт Токаев
Глава Казахстана также отметил особую связь между Баку и Астаной, подчеркнув значение исторической дружбы и прочное стратегическое партнерство.
"Под Вашим сильным и мудрым лидерством братский Азербайджан, твердо следуя Вашему стратегическому курсу, продолжит уверенное движение вперед по пути устойчивого роста и прогресса"
– Касым-Жомарт Токаев