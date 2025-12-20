Вестник Кавказа

Президент Казахстана поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил сегодня поздравительное письмо в Баку, в котором поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения.

"Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания"

– Касым-Жомарт Токаев

Глава Казахстана также отметил особую связь между Баку и Астаной, подчеркнув значение исторической дружбы и прочное стратегическое партнерство.

"Под Вашим сильным и мудрым лидерством братский Азербайджан, твердо следуя Вашему стратегическому курсу, продолжит уверенное движение вперед по пути устойчивого роста и прогресса"

– Касым-Жомарт Токаев

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
605 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.