Азербайджан нарастил инвестиции в экономику Саудовской Аравии

За минувшие январь-сентябрь текущего 2025 года объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в экономику Саудовской Аравии составил $15,717 млн, сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Это в 7,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, что позволило нарастить удельный вес азербайджанских инвестиций в Саудовскую Аравию до 0,8%, передает Trend.

Годом ранее за аналогичный период общий объем прямых азербайджанских иностранных инвестиций в эту страну составлял всего $2,027 млн.

Всего за 9 месяцев 2025 года Азербайджан инвестировал в зарубежные экономики за $2,039 млрд – это на $658 млн или на 47,7% больше, чем за первые 9 месяцев 2024 года, говорится в сообщении ЦБ страны.