Экспорт российского СПГ в КНР достиг рекордного уровня

Китай нарастил поставки СПГ из РФ до рекордных значений. В ноябре импорт вырос вдвое.

Поставки российского СПГ в КНР достигли рекордных объемов в ноябре, информирует Bloomberg.

Согласно информации медиа, это связано с тем, что компании-импортеры стали пренебрегать риском попасть под санкции. В годовом выражении экспорт СПГ из РФ вырос в два раза, составив 1,6 млн т в ноябре.

Отмечается, что возросший экспорт позволил России утвердиться в качестве второго после Катара поставщика СПГ в КНР. Согласно оценкам экспертов, российский СПГ отличается наиболее демократичными ценами, что выгодно отличает его от конкурентов.

Параллельно с этим китайские компании ослабили импорт из США. По данным СМИ, КНР не импортировал американский СПГ с февраля.