Вестник Кавказа

Экспорт российского СПГ в КНР достиг рекордного уровня

Газовые трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китай нарастил поставки СПГ из РФ до рекордных значений. В ноябре импорт вырос вдвое.

Поставки российского СПГ в КНР достигли рекордных объемов в ноябре, информирует  Bloomberg.

Согласно информации медиа, это связано с тем, что компании-импортеры стали пренебрегать риском попасть под санкции. В годовом выражении экспорт СПГ из РФ вырос в два раза, составив 1,6 млн т в ноябре. 

Отмечается, что возросший экспорт позволил России утвердиться в качестве второго после Катара поставщика СПГ в КНР. Согласно оценкам экспертов, российский СПГ отличается наиболее демократичными ценами, что выгодно отличает его от конкурентов. 

Параллельно с этим китайские компании ослабили импорт из США. По данным СМИ, КНР не импортировал американский СПГ с февраля.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
785 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.