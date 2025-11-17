Россия рекордно увеличила ввоз китайского винограда

Поставки в РФ винограда из Китая в прошлом месяце оказались рекордными, следует из данных таможни КНР.
За ноябрь в РФ ввезли 9,3 тыс т винограда из Китая, рост экспорта вырос в 1,4 раза по сравнению с прошлым месяцем, и более чем в 3 раза в годовом исчислении, став максимальным.
Стоимость поставок составила рекордные $17,4 млн, что в 3,6 превышает показатели прошлого года.
С начала года в Россию из Китая поступила 41,1 тыс т винограда – в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год.
В основном Китай поставляет в Россию виноград сорта "шайн мускат" – это очень крупный зеленый виноград без косточки.
На конец 2025 года РФ занимает шестое место в списке основных покупателей китайского винограда. В топ-5 входят Вьетнам, Кыргызстан, Таиланд, Индонезия, Филиппины, передает РИА Новости.