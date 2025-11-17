Россия рекордно увеличила ввоз китайского винограда

В ноябре на российский рынок поступило рекордное количество винограда из Китая. Россияне полюбили зеленый виноград сорта "шайн мускат".

Поставки в РФ винограда из Китая в прошлом месяце оказались рекордными, следует из данных таможни КНР.

За ноябрь в РФ ввезли 9,3 тыс т винограда из Китая, рост экспорта вырос в 1,4 раза по сравнению с прошлым месяцем, и более чем в 3 раза в годовом исчислении, став максимальным.

Стоимость поставок составила рекордные $17,4 млн, что в 3,6 превышает показатели прошлого года.

С начала года в Россию из Китая поступила 41,1 тыс т винограда – в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

В основном Китай поставляет в Россию виноград сорта "шайн мускат" – это очень крупный зеленый виноград без косточки.

На конец 2025 года РФ занимает шестое место в списке основных покупателей китайского винограда. В топ-5 входят Вьетнам, Кыргызстан, Таиланд, Индонезия, Филиппины, передает РИА Новости.