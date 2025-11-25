Кабардино-балкарские огнеборцы потушили масштабный пожар в селе Карагач

В кабардино-балкарском селе Карагач сегодня тушили крупный пожар, который вспыхнул на складе одного из предприятий – огонь разгорелся на площади в 2,8 тысяч квадратных метров, но силами огнеборцев был потушен.

Пожарным расчетам МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня пришлось противостоять огненной стихии: возгорание вспыхнуло на складе одного из предприятий в крупном селе Карагач, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 16:40 пожар на территории предприятия полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 2800 "квадратов". Погибших и пострадавших нет"

- МЧС по КБР

В тушении огня были задействованы сотрудники МЧС по КБР и Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы – на тушении работали 56 человек и 12 единиц техники, передает "Интерфакс".

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, которые установят причину пожара и его обстоятельства, - добавили в министерстве.