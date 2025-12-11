Древние ступени к библиотеке нашли в античном городе в Турции

Ступени, возраст которых насчитывает 1,8 тыс лет, обнаружили археологи в античном городе Ниса в Западной Анатолии.

Интересную находку сделали турецкие археологи – в античном городе Ниса, который находится в районе Султанхисар провинции Айдын на юго-западе страны, были обнаружены ступени возрастом около 1,8 тыс лет, ведущие к библиотеке, сообщает Anadolu.

"Археологические работы в Нисе – городе с 2300-летней историей, построенном по обе стороны ущелья и потому называемом "двубереговым", – ведутся под руководством профессора, доктора Сердара Хакана Озтанера, заведующего кафедрой археологии факультета языка, истории и географии Анкарского университета"

– Anadolu

В сообщении отмечается, что библиотека входит в число лучше всего сохранившихся библиотек в Западной Анатолии.

Сердар Хакан Озтанер сообщил, что в Нисе проходил обучение выдающийся античный географ Страбон. Именно с его подачи город стали называть "двубереговым". В минувшем году, по его словам, археологи сделали основным объектом изучения главную улицу, в текущем году работы на ней были продолжены. Когда археологи добрались до библиотеки, они нашли ступени, по которым можно было с улицы попасть в библиотеку.

"Ранее было неизвестно, каким образом осуществлялся переход от улицы к библиотеке и как преодолевалась разница высот примерно в два метра"

– Сердар Хакан Озтанер

Ученый пояснил, что библиотека была возведена примерно в 130 году н. э., а система улиц города установилась в период правления в Риме императора Августа. По текущей версии, во II веке к главной улице пристроили ступени, связывающие ее с библиотекой. Они вели на вымощенный мрамором двор.