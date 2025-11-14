Вестник Кавказа

Гросси может посетить АЭС "Бушер"

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил поездки на атомную электростанцию "Бушер" в Иране, признав, что отношения организации с Ираном непростые.

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси допустил, что может посетить в ближайшие несколько месяцев АЭС "Бушер" в Иране. Данное заявление он сделал при общении с журналистами в ответ на соответствующий вопрос.

"Возможно"

– Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ оценил отношения с Тегераном как "сложные". В то же время, он подчеркнул, что остается в постоянном контакте с иранской стороной.

