АЭС в Узбекистане будут строить три тысячи специалистов Росатома

В "Росатоме" рассказали о том, сколько человек будет задействовано на проекте атомной станции в Узбекистане. К строительству привлекут около 13 тыс человек, из них 3 тыс – российские специалисты.

В строительстве первой атомной электростанции на территории Узбекистана будут заняты порядка 13 тыс человек, рассказал вице-президент АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") Павел Безруков, передает ТАСС.

"Для понимания, в пике у нас будет порядка 13 тыс рабочих на площадке работать. Из них только порядка 3 тысяч - это российский персонал. Все остальные - это будут сотрудники и рабочие Узбекистана"

– Павел Безруков

АЭС в Узбекистане строит Росатом, станция появится в Джизакской области и будет включать шесть реакторов. Работы на площадке стартовали в начале октября - готовится котлован для энергоблока.