Вестник Кавказа

АЭС в Узбекистане будут строить три тысячи специалистов Росатома

Росатом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В "Росатоме" рассказали о том, сколько человек будет задействовано на проекте атомной станции в Узбекистане. К строительству привлекут около 13 тыс человек, из них 3 тыс – российские специалисты.

В строительстве первой атомной электростанции на территории Узбекистана будут заняты порядка 13 тыс человек, рассказал вице-президент АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") Павел Безруков, передает ТАСС.

"Для понимания, в пике у нас будет порядка 13 тыс рабочих на площадке работать. Из них только порядка 3 тысяч - это российский персонал. Все остальные - это будут сотрудники и рабочие Узбекистана"

– Павел Безруков

АЭС в Узбекистане строит Росатом, станция появится в Джизакской области и будет включать шесть реакторов. Работы на площадке стартовали в начале октября - готовится котлован для энергоблока.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
665 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.