США выступили против непрекращающегося разрастания НАТО

Администрация президента Дональда Трампа опубликовала документ с разъяснением направлений внешней политики США. Большое внимание уделяется взаимодействию со странами НАТО и их потере "европейской идентичности".

На сайте Белого была США представлена обновленная "Стратегия национальной безопасности", лавным принципом которой станет "Америка – прежде всего".

"Стратегия" определяет в том числе и позицию США по Североатлантическому альянсу.

"Наша широкая стратегия для Европы должна быть сосредоточена на том, чтобы (...) положить конец представлению о НАТО как о вечно расширяющемся блоке и не допустить такого развития в действительности"

– Стратегия национальной безопасности США

Документ также выражает определенную обеспокоенность цивилизационным упадком Европы ввиду активной интеграции неевропейского населения стран-членов НАТО.

"В долгосрочной перспективе вполне вероятно, что через несколько десятилетий некоторые страны НАТО станут по населению преимущественно неевропейскими. Поэтому остается открытым вопрос: будут ли они воспринимать свое место в мире и свой союз с США так же, как те государства, которые изначально подписывали устав НАТО"

Таким образом, мультикультурализм стран Североатлантического альянса может привести к пересмотру союзнических отношений с американской стороной, что также выражается в критике "цензуры" правых партий, количество и влияние которых значительно увеличилось по всему европейскому континенту. Антимиграционная направленность американской политики в контексте отношений со странами НАТО приобретает форму необходимости возвращения к "европейской идентичности".

"Нашей целью должно быть помочь Европе скорректировать её нынешнюю траекторию"

Отвечая на вопрос "Что же мы хотим от мира?", текст документа провозглашает отстаивание и претворение в жизнь "постулата Трампа" по возвращению к доктрине Монро (декларации внешнеполитического принципа XIX века "Америка для американцев"), в чем выражается претензия США на восстановление доминантных позиций в Западном полушарии.

Трамп и НАТО

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об актуальном подходе Дональда Трампа к теме расширения НАТО на восток.

"Администрация Трампа ко всем вопросам подходит экономически. Еще лет 20 назад в Вашингтоне сформировалось понимание, что Евросоюз не нужен США как экономическое образование: Штаты заинтересованы скорее в разъединенной, чем в объединенной Европе. Уже в начале первого президентского срока Дональд Трамп приветствовал референдум в Британии о выходе из ЕС – это случилось под занавес его первой каденции, в 2020 году. На сегодняшний день Трамп возвращает США к реализации этой стратегии", - прежде всего сказал он.

Прекращение расширения НАТО – часть этой политики. "Администрации Трампа не нужен сильный Брюссель как партнер – ей выгодно максимальное ослабление ЕС, а в идеале она хотела бы продолжения выхода из него государств. Поэтому Вашингтону на руку националистические силы во Франции (Марин Ле Пен) и Германии (партия "Альтернатива для Германии"), заигрывающие с идеей вывода своих стран из Евросоюза, из-под власти еврочиновников. А если не будет базиса, исчезнет и надстройка: экономическая дезинтеграция Европы потянет за собой военную дезинтеграция. В такой Европе и НАТО не будет расширяться", - обратил внимание Владимир Васильев.

"Разумеется, Администрация Трампа не может заявить это прямо, поэтому в новой "Стратегии национальной безопасности" сказано лишь о нежелательности расширения НАТО и недопустимости игнорирование системы западных ценностей. Документ укладывается в речь, которую озвучивал вице-президент Джей Ди Вэнс еще на Международной конференции по безопасности в Мюнхене в феврале. Но цель ослабить Европу, добившись ее разъединения, у современных США все равно есть. Кстати, это помешает европейцам поддерживать войны и лишит их возможности провоцировать Россию, так что здесь американские и российские интересы сходятся", - отметил американист.

"Действительно, вся современная враждебная политика Евросоюза – расширение НАТО на Восток, поддержка Украины, консолидированная антироссийская позиция – проистекает из наличия у ЕС крепкого экономического базиса. При желании Брюссель мог бы организовать даже конфронтацию с США, что, как вы понимаете, в Вашингтоне может рассматриваться исключительно как угроза американским национальным интересам. Если ЕС ослабнет или исчезнет, эта потенциальная угроза будет устранена", - добавил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Эксперт напомнил об исторических счетах США с европейскими государствами. "США всегда считали Европу своего рода объектом для применения ответной политики неоколониализма. Исторически именно Евросоюз в значительной степени обкрадывал Штаты, создавая такие привлекательные условия для работы и бизнеса на своей территории, которые способствовали утечке из США большого количества рабочих мест. Если посмотреть на сальдо торгового баланса ЕС-США, то он положительный в пользу Европы. Для США это неприемлемая ситуация, и они хотят изменить ее к своей выгоде за европейский счет", - сообщил Владимир Васильев.

"Кстати, улучшение отношений с Россией США необходимо не только из-за китайского направления, но и для работы по ослаблению Евросоюза. Поэтому администрация Трампа так заинтересована в прекращении конфликта на Украине: Россия нужна США для противостояния с Брюсселем. Возможно, в ходе контактов и переговоров, которые у нас состоялись в Анкоридже и в других форматах, подобного рода понимание геополитической роли России после окончания конфликта на Украине каким-то образом проговаривалось", - указал американист.

"Самое главное, это ложится в рамках политики Трампа против глобализации, ведь именно ЕС выступает средоточием неоглобалистских сил. Недаром современный Брюссель приветствовал поражение Трампа в 2020 году и противодействовал его победе в 2016 году. Европа играла достаточно активную роль и в том, чтобы помешать Трампу вернуться в Белый дом в 2024 году. Поэтому сегодня европейский фактор – это, я бы сказал, аллерген для американской внешней политики. Антитрамповская направленность современной Европы очевидна", - заключил он.