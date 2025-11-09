Сирия не готова присоединиться к Авраамовым соглашениям

Подключение Сирии к Соглашениям Авраама, которые подразумевают нормализацию отношений с Израилем, пока не стоит на повестке, сообщил президент аш-Шараа.

В настоящее время Сирия не рассматривает присоединение к Авраамовым соглашениям, такое заявление сделал президент САР на время переходного периода Ахмед аш-Шараа, передает Fox News.

"Я считаю, что ситуация в Сирии отличается от ситуации в странах, подписавших Соглашения Авраама… Сирия граничит с Израилем, а Израиль оккупирует Голанские высоты с 1967 года. Мы не собираемся вступать в переговоры напрямую сейчас"

– Ахмед аш-Шараа

При этом он допустил, что при содействии администрации Дональда Трампа возможность "такого рода переговоров" может быть достигнута.

Лидеры Сирии и США провели встречу в Вашингтоне в понедельник.

Ранее Трамп объявил, что к Авраамовым соглашениям присоединяется Казахстан, а вскоре присоединится еще несколько стран. Среди вероятных кандидатов называется Саудовская Аравия.