Встреча Трампа и Аш-Шараа в Белом доме стала поворотом в отношениях США и Сирии

Президент США Дональд Трамп остался очень доволен встречей с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, котору он провел минувшей ночью в Белом доме.

Минувшей ночью в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа - первая официальная встреча главы Сирии с американским президентом с момента обретения страной независимости в 1946 году, что свидетельствует о кардинальном изменении в отношениях между Вашингтоном и Дамаском после десятилетий напряженности и санкций.

Встреча началась необычно: в отличие от стандартного протокола приема глав государств, Ахмед аш-Шараа вошел в кабинет Дональда Трампа через заднюю дверь Белого дома, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Этот визит, произошедший спустя месяцы после смены власти в Сирии, подчеркивает большой сдвиг в политике США и потенциально открывает новую главу в американо-сирийских отношениях, долгое время омраченных конфликтом и жесткими санкциями, включая "Закон Цезаря". Сейчас в повестке дня двух стран стоят вопросы снятия оставшихся санкций и восстановление Сирии.

Президент США Дональд Трамп рассказал в соцсети Truth Social, что обсудил с президентом Сирии мир на Ближнем Востоке.

"Для меня было честью провести время с Ахмедом Хусейном аш-Шараа, новым президентом Сирии, и обсудить все тонкости мира на Ближнем Востоке, ярым сторонником которого он является. С нетерпением жду новой встречи и общения"

- Дональд Трамп

Также американский президент признался, что считает Ахмеда аш-Шараа очень сильным лидером и "жестким парнем".

Как рассказал сам президент Сирии, на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме обсуждались перспективы инвестиций в сирийскую экономику.

"Мы говорили с президентом о будущем, о возможностях инвестиций в будущем в Сирии. Сирию больше не рассматривают как угрозу безопасности - теперь это геополитический союзник и страна, где США могут реализовать крупные инвестиционные проекты, особенно в сфере добычи газа"

- Ахмед аш-Шараа

Сирия вступила в новую эру, которая будет построена на новой стратегии развития с США, заявил он. При этом США разрешат Сирии возобновить работу посольства в Вашингтоне, которое будет координировать совместные действия двух стран в экономике, безопасности и борьбе с терроризмом, заявил высокопоставленный чиновник американской администрации, передает телеканал NBC News.