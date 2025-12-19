Вестник Кавказа

SOCAR станет владельцем электростанции в Турции за $225 млн

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанская компания SOCAR приобретет 100% электростанции Gama Enerji İç Anadolu в Турции. Сделка будет оформлена завтра.

SOCAR рассчитывает расширить активы за счет покупки электростанции Gama Enerji İç Anadolu в Турции. Сумма сделки может составить $225 млн, поведал глава правительства АР Али Асадов. 

По словам Асадова, планируется достичь соглашения о покупке 23 декабря на совместном инвестфоруме Азербайджана и Турции.  Как отметил азербайджанский премьер, нефтяная госкомпания получит 100% акций предприятия. 

Ранее глава Минторга Турции Омер Болат заявил, что инвестиции Азербайджана в Турцию превысили $21 млрд. Торговля двух стран составила за прошлый год $8 млрд.

