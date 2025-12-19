SOCAR станет владельцем электростанции в Турции за $225 млн

Азербайджанская компания SOCAR приобретет 100% электростанции Gama Enerji İç Anadolu в Турции. Сделка будет оформлена завтра.
SOCAR рассчитывает расширить активы за счет покупки электростанции Gama Enerji İç Anadolu в Турции. Сумма сделки может составить $225 млн, поведал глава правительства АР Али Асадов.
По словам Асадова, планируется достичь соглашения о покупке 23 декабря на совместном инвестфоруме Азербайджана и Турции. Как отметил азербайджанский премьер, нефтяная госкомпания получит 100% акций предприятия.
Ранее глава Минторга Турции Омер Болат заявил, что инвестиции Азербайджана в Турцию превысили $21 млрд. Торговля двух стран составила за прошлый год $8 млрд.