Объекты культурного наследия Кавказского района Кубани обрели границы

Почти 20 объектов культурного наследия Кавказского района Краснодарского края получили свои четко очерченные границы – это жилые здания и церкви на территории региона, рассказали в администрации края.

Их обрели здания в Кропоткине и станицах Казанской и Темижбекской, а в число таких памятников вошли 16 объектов жилого и общественного назначения и три церкви, в том числе – храм Святого Михаила Архангела, построенная на средства казаков и ставшая первой каменной церковью на Кавказской линии, передает "АиФ-Юг".

"Сохранение исторических зданий напрямую зависит от их юридического оформления. Когда границы территории объекта культурного наследия утверждены и зарегистрированы, он получает надежную правовую защиту"

- вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов

Всего в уходящем году в крае утвердили территории более тысячи памятников – в их состав вошли объекты археологического наследия, монументы, памятники архитектуры и военной истории, добавил вице-губернатор региона.