Власти Дагестана наградят спасшую детей в Одинцове учительницу

© Фото: соцсети Сергея Меликова
Учительница из Дагестана, спасшая детей при нападении на школу в подмосковном Одинцове, будет отмечена наградами республики.

Алина Фейзуллаева, сумевшая спасти почти весь класс при нападении на школу в Одинцове, получит награду Дагестана, откуда она родом, рассказал глава республики Сергей Меликов.

"Она многодетная мать, и в ближайшие дни ее семью с новогодними подарками посетит руководство нашего постпредства, а в родном Дагестане ее подвиг будет отмечен высокой региональной наградой"

– Сергей Меликов

Он напомнил, что Алина Фейзуллаева, преподавательница одинцовской школы, сумевшая спасти детей во время недавней трагедии, - дагестанка.

Глава республики рассказал, что позвонил ей и выразил благодарность по телефону. В разговоре он услышал в ее голосе боль за мальчика, которого не удалось уберечь. Меликов подчеркнул, что, будучи военным, он прекрасно понимает, что такое ответственность за жизни других людей. Глава Дагестана добавил, что выразил учительница глубокие соболезнования.

