Работайте, братья: кто такой Магомед Нурбагандов?

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Магомед Нурбагандов - лейтенант полиции и Герой России. В 2016 году в Дагестане он был убит террористами. Перед лицом смерти герой произнес ставшую крылатой фразу, обратившись ко всем своим коллегам: "Работайте, братья!".

Дагестанский полицейский Магомед Нурбагандов стал Героем России посмертно: он погиб от рук террористов, отказавшись выполнить их требование - на камеру призвать других полицейских уйти из правоохранительных органов и не сражаться с преступностью.

История героя, не дрогнувшего перед лицом смерти, облетела всю Россию. Его подвиг вызвал отклик в сердцах миллионов людей, восхищавшихся мужеством и стойкостью полицейского.

Магомед Нурбагандов - кто это?

Нурбагандов родился 9 января 1985 года в селе Сергокала Сергокалинского района. По национальности - даргинец.

Он с отличием окончил школу №2 в Сергокале, а затем - юридический факультет Дагестанского государственного университета.

После учебы он пошел работать в полицию: сначала был стажером, а затем дослужился до звания младшего лейтенанта. За несколько дней до гибели Нурбагандов был удостоен звания лейтенанта полиции. Служил в отделе вневедомственной охраны Росгвардии по Дагестану.

У Магомеда остались жена Камилла и дети Нурбаганд и Патимат. Его отец Нурбаганд Нурбагандов с 2008 по 2015 год руководил сергокалинским филиалом Россельхозбанка, с 2017 по 2021 год работал директором школы №2 в Сергокале. Сейчас Нурбагандов - депутат Госдумы. Мать Магомеда Кумсият - врач-терапевт и УЗИ Сергокалинской больницы.

Могила Героя России находится на кладбище в Сергокале.

За что убили Магомеда Нурбагандова?

10 июля 2016 года Нурбагандов был убит террористами, рекрутами запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Отправившись на отдых в лес 9 июля, Магомед со своим 23-летним братом Абдурашидом и двоюродными родственниками разбил лагерь за Сергокалой. Утром 10 июля их разбудили вооруженные боевики. Заступившись за 10-летнего брата, Абдурашид был расстрелян террористами.

Боевики узнали, что Магомед работает в полиции, после чего увезли его на машине в неизвестном направлении, а потом расстреляли. Сцену расправы с полицейским террористы запечатлели на камеру телефона. Выжил лишь брат Магомедали, которого отпустили со словами: "Иди и расскажи, что так будет с каждым".

Ролик с казнью полицейского террористы смонтировали и распространили через экстремистские порталы. Но через несколько месяцев полная версия видео была найдена после ликвидации тех самых боевиков. На ней Нурбагандов, стоя на коленях и понимая, что его убьют прямо сейчас, в ответ на требование боевиков - призвать коллег отказаться от работы в органах, произнес фразу, ставшую крылатой: "Работайте, братья!"

Что стало с убийцами Магомеда Нурбагандова?

Террористов, убивших братьев Нурбагандовых, ликвидировали в сентябре 2016 года в результате спецоперации. Двое при этом были задержаны. У одного из боевиков изъяли мобильный телефон, на котором и сохранилась запись с казнью Нурбагандова.

Как оказалось, террористы выложили в сети лишь обрезанную версию гибели Магомеда. После нейтрализации игиловцев, полная версия видео казни распространилась по стране, и о подвиге Магомеда Нурбагандова узнала вся Россия.

Проходивший по делу об убийстве братьев Нурбагандовых Азиз Джамалудинов в 2017 году был приговорен к штрафу и 17 годам колонии строгого режима. В том же году Артур Бекболатов, который снимал процесс убийства Нурбагандова на камеру, получил 24 года лишения свободы, однако затем ему изменили приговор на пожизненное заключение.

Что случилось после гибели Нурбагандова?

Волна восхищения подвигом Магомеда Нурбагандова пронеслась не только по всей России, но и миру. Фраза "Работайте, братья!" стала неофициальным девизом сотрудников силовых ведомств, а в разных городах стали проходить акции с одноименным названием. Распространение получили баннеры и стикеры с выражением Нурбагандова.

Владимир Путин на встрече с родителями погибшего назвал Магомеда настоящим героем и примером "для многих из нас". Президент посмертно присвоил Нурбагандову звание Героя России, а Абдурашид посмертно был удостоен ордена Мужества.

сайт Кремля

"Бывает и так, что судьба отмеряет человеку лишь несколько минут, мгновений, секунд, чтобы совершить настоящий поступок, сделать свой выбор - или струсить, или шагнуть в бессмертие. Я говорю о лейтенанте полиции из Дагестана Магомеде Нурбагандове… Это пример для многих из нас, а его слова: "служите, братья" - это как приказ всем его сослуживцам"

– Владимир Путин

Сегодня в Махачкале, Грозном и родном селе братьев Нурбагандовых в честь двух братьев названы улицы. Бюст Магомеда Нурбагандова был установлен в центральном парке Сергокалы 27 декабря 2018 года. А фраза "Работайте, братья!" популярна и по сегодняшний день.

сайт МВД России

Памятник Нурбагандову в Махачкале

10 июля 2023 года, к семилетию гибели Магомеда Нурбагандова, в Махачкале на улице Абубакарова был открыт монумент Герою России. На открытии присутствовали депутаты Госдумы, глава Дагестана Сергей Меликов, родные и близкие Нурбагандова.