Опубликовано: 15:58, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации главы Дагестана

В Махачкале открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову. В мероприятии участвовали глава Дагестана, депутаты Госдумы и отец Нурбаганд Нурбагандов. Магомед погиб от рук террористов, произнеся перед смертью фразу "Работайте, братья!".

В центре Махачкалы установили памятник сотруднику правоохранительных органов, Герою России Магомеду Нурбагандову.

В церемонии принимали участие руководитель Дагестана Сергей Меликов, депутат Госдумы Султан Хамзаев и отец погибшего полицейского Нурбаганд Нурбагандов.

Выступая перед собравшимися, Меликов подчеркнул, что благодаря таким людям как Нурбагандов в Дагестан и весь Северный Кавказ ликвидировал терроризм.

Работайте, братья

Магомед Нурбагандов погиб от рук террористов 10 июля 2016 года. Он и его брат Абдурашид были расстреляны боевиками в лесу. Осенью того года в результате операции террористы были нейтрализованы.

При осмотре тел боевиков в телефоне была найдена запись казни Нурбагандова, на которой террористы вынуждали полицейского призвать своих коллег уйти с работы в органах. Однако Магомед произнес фразу: "Работайте, братья!".

Указом президента России, Магомед Нурбагандов был награжден звездой Героя России. В его честь были названы улицы в Сергокале, Махачкале и Грозном.