В центре Махачкалы установили памятник сотруднику правоохранительных органов, Герою России Магомеду Нурбагандову.
В церемонии принимали участие руководитель Дагестана Сергей Меликов, депутат Госдумы Султан Хамзаев и отец погибшего полицейского Нурбаганд Нурбагандов.
Выступая перед собравшимися, Меликов подчеркнул, что благодаря таким людям как Нурбагандов в Дагестан и весь Северный Кавказ ликвидировал терроризм.
Работайте, братья
Магомед Нурбагандов погиб от рук террористов 10 июля 2016 года. Он и его брат Абдурашид были расстреляны боевиками в лесу. Осенью того года в результате операции террористы были нейтрализованы.
При осмотре тел боевиков в телефоне была найдена запись казни Нурбагандова, на которой террористы вынуждали полицейского призвать своих коллег уйти с работы в органах. Однако Магомед произнес фразу: "Работайте, братья!".
Указом президента России, Магомед Нурбагандов был награжден звездой Героя России. В его честь были названы улицы в Сергокале, Махачкале и Грозном.