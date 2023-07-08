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Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову будет и в Махачкале

Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову будет и в Махачкале
© Фото: ВКонтакте
Власти Дагестана откроют памятник Герою России лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову в Махачкале – он будет стоять на улице Абубакарова.

В скором времени памятник лейтенанту полиции Герою России Магомеду Нурбагандову, перед смертью обратившемуся к коллегам с призывом "Работайте, братья!", откроют в столице Дагестана Махачкале.

"В Махачкале откроют памятник Герою России Магомеду Нурбагандову... Монумент герою появится по улице Абубакарова в Махачкале спустя ровно семь лет со дня подвига отважного полицейского"

– пресс-служба главы Дагестана

Семь лет назад, летом 2016 года, бандиты возле дагестанского села Сергокала напали на пятерых отдыхающих и застрелили двоих из них - полицейского Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида. Как выяснило следствие, так они отомстили полицейскому за его профессиональную деятельность.

Преступник пытался заставить Магомеда на камеру призвать близких уйти из правоохранительных органов, на что он ответил: "Работайте, братья", после чего его настигла бандитская пуля.

Указом президента РФ Владимира Путина Магомед Нурбагандов посмертно был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

В Махачкале открыли памятную доску в честь Героя России Магомеда Нурбагандова

В Махачкале открыли памятную доску в честь Героя России Магомеда Нурбагандова

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