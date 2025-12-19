Мишустин рассказал об ожидаемом приросте ВВП России

Михаил Мишустин заявил, что российские власти рассчитывают на прирост ВВП в 10% за последние три года. По словам премьера, РФ также входит в число стран с наименьшим госдолгом.

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что власти страны рассчитывают на рост экономики страны почти на 10% за последние три года.

"За три последних года мы ожидаем прирост валового внутреннего продукта почти на 10%"

– Михаил Мишустин

По словам Мишустина, госдолг РФ один из самых низких среди стран с развитой экономикой. Как отметил глава правительства, новая версия бюджета страны является сбалансированной, что открывает перспективы реализации нацпроектов, поддержания социальных обязательств, а также обеспечения обороноспособности.

Ранее глава правительства заявил, что РФ намерена выйти на общемировые темпы роста в следующем году.