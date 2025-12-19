Вестник Кавказа

Мишустин рассказал об ожидаемом приросте ВВП России

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Михаил Мишустин заявил, что российские власти рассчитывают на прирост ВВП в 10% за последние три года. По словам премьера, РФ также входит в число стран с наименьшим госдолгом.

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что власти страны рассчитывают на рост экономики страны почти на 10% за последние три года. 

"За три последних года мы ожидаем прирост валового внутреннего продукта почти на 10%"

– Михаил Мишустин 

По словам Мишустина, госдолг РФ один из самых низких среди стран с развитой экономикой. Как отметил глава правительства, новая версия бюджета страны является сбалансированной, что открывает перспективы реализации нацпроектов, поддержания социальных обязательств, а также обеспечения обороноспособности.  

Ранее глава правительства заявил, что РФ намерена выйти на общемировые темпы роста в следующем году. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
505 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.