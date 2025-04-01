Армения планирует ужесточить требования к застройщикам

Массовая застройка – один из главных факторов неудовлетворительной экологии в Армении, и власти страны намерены решительно бороться с этим явлением, ужесточая требования к строительным организациям.

Власти Армении вводят новые требования по минимизации строительного фактора, серьезно загрязняющего воздух, которым дышат горожане, сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству Армении.

Строителей обяжут контролировать выбросы вредных веществ и пыли на строительной площадке – вскоре они будут работать с использованием систем очистки воздуха, а руководство строительных компаний будет оборудовать стройки устройствами для мониторинга качества воздуха, передает NEWS.am.

Особые требования предъявят и ко временным дорогам на такие площадки – для них станет обязательным бетонное покрытие, а их обочины будут насыпать слоем гравия, исключающим образование пыли.

Также строителей обяжут должным образом оснастить строительный объект транспортерами стройматериалов, пылезащитными барьерами и организовать на нем регулярную уборку, добавили в Комитете.