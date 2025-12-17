Каспийское море потрясло утреннее землетрясение

Азербайджанские сейсмологи сегодня утром зафиксировали довольно сильное землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 70 километров в Каспийском море.
В Каспийском море произошло утреннее землетрясение, магнитуда которого составила 4,8, сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Землетрясение произошло в 08:32 по местному времени (7:32 мск), сообщает Trend.
Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине 70 км, на суше подземные толчки практически не ощущались.