Вестник Кавказа

Каспийское море потрясло утреннее землетрясение

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские сейсмологи сегодня утром зафиксировали довольно сильное землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 70 километров в Каспийском море.

В Каспийском море произошло утреннее землетрясение, магнитуда которого составила 4,8, сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Землетрясение произошло в 08:32 по местному времени (7:32 мск), сообщает Trend.

Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине 70 км, на суше подземные толчки практически не ощущались.

