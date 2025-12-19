Чеченский курорт "Ведучи" получил надежное электроснабжение

В России сегодня был дан старт четырем энергетическим объектам, одним из которых стала электроподстанция "Ведучи", которая начала снабжать электричеством одноименный горнолыжный курорт.

В Чечне сегодня заработала новая электроподстанция "Ведучи": старт ее работе, как и трем другим важным энергетическим объектам в России, дал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"В четырех регионах страны стартовала работа новых энергообъектов – это подстанции "Гранит" в Карелии, "Ведучи" в Чечне, "Полиметалл" в Хабаровском крае и Центральная распределительная подстанция в Красноярском крае и 2-й энергоблока Красноярской ТЭЦ-3"

- пресс-служба российского правительства

В арсенале новой 110 кВ подстанции - два силовых трансформатора мощностью по 10 МВА, которые с запасом обеспечат электроэнергией не только одноименный туристическо-рекреационный комплекс, но и повысит надежность электроснабжения порядка семи тысяч жителей Итум-Калинского района Чечни, сообщили в компании "Россети Северный Кавказ", передает портал "Это Кавказ".

Проведенные пуски подтверждают: несмотря на все вызовы, энергетика развивается и успешно решает задачи по повышению надежности энергоснабжения и подключению новых потребителей, поставленные президентом, - отметил на церемонии запуска вице-премьер Александр Новак.

Все энергообъекты были созданы на базе отечественных технологических решений, добавил вице-премьер.