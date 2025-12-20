Массовых мероприятий не будет в КБР на новогодних праздниках

Власти Кабардино-Балкарии приняли решение не проводить практически никаких массовых мероприятий на приближающихся новогодних и рождественских праздниках.
Новогодние "каникулы" будут проходить без массовых мероприятий в Кабардино-Балкарии, о соответствующем решении властей республики рассказал глава региона Казбек Коков.
"Как и в прошлом году, учитывая складывающуюся обстановку, в период новогодних каникул и рождественских дней на территории республики не планируются масштабные праздничные события"
– Казбек Коков
В тоже время, обратил внимание он, в школах и детских садах будут проводиться традиционные новогодние утренники, а также праздничные представления для детей.
Глава республики уточнил, что в местах массового скопления людей в целях безопасности будут реализованы дополнительные антитеррористические меры.