Израильские военные выступили против закрытия армейского радио

В Израиле посчитали ограничением свободы слова попытки закрыть популярную армейскую радиостанцию "Галей ЦАХАЛ" - против инициативы министра обороны выступили и политики, и оппозиция.

В Израиле намерены закрыть популярную армейскую радиостанцию "Галей ЦАХАЛ" ("Галац") - общенациональную радиостанцию Армии обороны Израиля, с таким заявлением выступил министр обороны Исраэль Кац, пояснив: радиостанция утратила свое первоначальное назначение. Это вызвало бурю протестов среди политической элиты и оппозиции страны.

"С годами это радио превратилось в трибуну для озвучивания различных мнений, многие из которых представляют собой нападки на Армию обороны Израиля и ее военнослужащих"

- Исраэль Кац

Против такой инициативы выступила юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара, отметив: решение кабинета о закрытии станции является частью более широкой стратегии, направленной на ослабление общественных СМИ и ограничение свободы слова, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Попыткой правительства ликвидировать свободу слова назвал происходящее и Яир Лапид, лидер оппозиции, особо подчеркнув, что это происходит в год проведения выборов.