Израиль предупредил США об атаке со стороны Ирана – СМИ

В Израиле ожидают атаки со стороны Ирана. Данную информацию представители еврейского государства уже передали американским партнерам по каналам военной разведки.

Иран под масштабными учениями Корпуса стражей исламской революционер (КСИР) может замаскировать подготовку к реальному нападению. Об этом Израиль рассказал Соединенным Штатам через каналы военной разведки.

По данным израильских и американских источников, данный вопрос обсуждался во время состоявшегося 20 декабря телефонного разговора начальника Генштаба Армии обороны Израиля Эяля Замира и главы Центрального командования США Брэда Купера.

На следующий день после этой беседы Замир заявил на встрече в Тель-Авиве, что перемещения иранских ракет могут свидетельствовать о подготовке к нападению и выступил с призывом к координации обороны.

Один из источников в Израиле полагает, что вероятность атаки составляет менее 50%, однако в еврейском государстве снизили допустимый уровень риска после нападения боевиков группировки ХАМАС, которое состоялось в октябре 2023 года. В свою очередь, разведка США пока не видит признаков того, что удар Исламской Республики неизбежен, передает Axios.