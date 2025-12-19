Израиль предупредил США об атаке со стороны Ирана – СМИ

Иран под масштабными учениями Корпуса стражей исламской революционер (КСИР) может замаскировать подготовку к реальному нападению. Об этом Израиль рассказал Соединенным Штатам через каналы военной разведки.
По данным израильских и американских источников, данный вопрос обсуждался во время состоявшегося 20 декабря телефонного разговора начальника Генштаба Армии обороны Израиля Эяля Замира и главы Центрального командования США Брэда Купера.
На следующий день после этой беседы Замир заявил на встрече в Тель-Авиве, что перемещения иранских ракет могут свидетельствовать о подготовке к нападению и выступил с призывом к координации обороны.
Один из источников в Израиле полагает, что вероятность атаки составляет менее 50%, однако в еврейском государстве снизили допустимый уровень риска после нападения боевиков группировки ХАМАС, которое состоялось в октябре 2023 года. В свою очередь, разведка США пока не видит признаков того, что удар Исламской Республики неизбежен, передает Axios.