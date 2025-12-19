Уиткофф назвал консультации России и США в Майами продуктивными

В США завершились двухдневные российско-американские консультации, по словам Уиткоффа, переговоры прошли продуктивно и конструктивно.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил состоявшиеся российско-американские консультации в Майами, штат Флорида.

Встреча проходила 20-21 декабря, российскую сторону представил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, американскую сторону – Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

"За прошедшие два дня во Флориде российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента (США Дональда) Трампа по Украине"

– Стив Уиткофф

Он добавил, что РФ по-прежнему в полной мере привержена достижению урегулированию на Украине, и высоко ценит усилия Вашингтона для решения ситуации.

Также во Флориде Уиткофф провел консультации с украинской делегацией, которые спецпредставитель Трампа также счел конструктивными.