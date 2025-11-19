Вестник Кавказа

Экспорт азербайджанской нефти вырос на 2,7% в 2025 году

За период с января по ноябрь текущего года Азербайджан экспортировал свыше 20 млн тонн нефти, увеличив ее экспорт почти на 3 процента. Лидером среди импортеров азербайджанских нефтепродуктов стала Италия.

Азербайджан осуществил экспорт свыше 22,1 млн т нефти и нефтепродуктов в период с января по ноябрь 2025 года, сообщили в государственном таможенном комитете Азербайджана. Сумма экспорта составила $11 млрд.

Согласно аналитическим данным, этот показатель выше по количеству объема экспорта на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сумма экспорта в этот период снизилась на 13,5% и оказалась на $1,8 млрд меньше, чем в 2024-м.

С января по ноябрь текущего года лидерами среди импортеров азербайджанской нефти стали – Италия, Чехия и Хорватия с экспортом 12,8 млн, 1,4 млн и 1,3 млн тонн соответственно. Суммы экспорта составили – $6,5 млрд (Италия), $742,2 млн (Чехия) и $666,6 млн (Хорватия).

Кроме того, значительные объемы нефти и нефтепродуктов из Азербайджана экспортируется в Румынию, Германию, Португалию и другие европейские страны.

