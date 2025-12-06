Более 870 млн рублей будет выделено на ЖКХ в трех регионах СКФО

Правительство России направит более 870 млн рублей на развитие предприятий энергетической отрасли и ЖКХ в Северной Осетии, Дагестане и Ингушетии.

Три республики СКФО – Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия – получат дополнительно более 870 млн рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ до 2026 года, рассказали в пресс-службе правительства РФ.

"Более 870 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии до конца 2025 года"

– пресс-служба Кабмина

Деньги выделяются из резервного фонда правительства. Они пойдут на софинансирование расходов указанных регионов при реализации таких программ.

Кроме того, в рамках планируемых мероприятий предполагается также заняться консолидацией имущественного комплекса ЖКХ трех республик, для чего в каждом регионе создается единый оператор. Далее планируется уделить внимание решению такого вопроса, как привлечение в отрасль квалифицированных специалистов.

В числе прочего власти намерены установить экономически обоснованные тарифы. На время переходного периода федеральный центр поможет компенсировать разницу между прежними и новыми тарифами.