Ракету "Союз-5" и "Байтерек" будет принимать авторитетная комиссия

Власти России и Казахстана утвердили представителей совместной комиссии по новому стартовому комплексу "Байтерек", которая будет принимать комплекс и летные испытания новой ракеты "Союз-5".

Правительство России утвердило состав представителей страны в комиссии по летным испытаниям новой российской ракеты "Союз-5" и комплекса "Байтерек", сообщил "Роскосмос".

В состав российско-казахстанской межгосударственной комиссии вошли 27 представителей России, в том числе заместители главы Роскосмоса Дмитрий Баранов, Александр Лопатин и Сергей Савельев, заместитель гендиректора РКЦ "Прогресс" Равиль Ахметов и советник гендиректора корпорации "Энергия" Леонид Баранов, передает Sputnik Казахстан.

Документ о создании комиссии с российской стороны подписали глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и казахстанский министр цифрового развития Жаслан Мадиев, церемония прошла в ноябре в присутствии президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, ракета "Союз-5" предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты по совместному с Казахстаном проекту "Байтерек", стартовый стол которого построил Казахстан, а "Роскосмос" взял на себя обязательства по запуску новой ракеты "Союз-5".